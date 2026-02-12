Baloncesto | Primera FEB
Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Mis jugadores han mostrado un deseo y corazón que me ha encantado"
"Durante muchos minutos hemos conseguido que Coruña no tuviese la sensación de jugar fluido”, indicó el responsable de banquillo zamorano
Tras rozar la gloria ante el líder (81-76), Saulo Hernández no dudaba en felicitar al Leyma Coruña “no solo por la victoria, sino por la trayectoria tan tremendamente difícil y maravillosa que lleva porque en esta liga solo haber perdido un partido, me parece casi un pequeño milagro y lo están haciendo muy bien”. Más allá de sus buenas palabras hacia el líder, el entrenador del Caja Rural CB Zamora se mostró “muy contento y muy orgulloso de la actitud de mis jugadores”. “Creo que venir a casa de Leyma y tener un partido en el que cogen 18 rebotes ofensivos y perdemos el balón 17 veces, cualquiera se imaginaría que el resultado y el desarrollo serían distintos. Creo que hemos hecho muchas, muchas cosas muy bien. Los jugadores han seguido un plan de partido y apenas habíamos tenido un entrenamiento para pensar y para ejecutar. Han mostrado un deseo y un corazón que personalmente me ha encantado”.
Así se expresaba Saulo Hernández al término del choque, admitiendo que el líder “más allá de castigarnos en lo que castiga a todo el mundo, que es el rebote ofensivo, contraataques y canastas fáciles, con el tremendo ritmo que ponen durante los 40 minutos, pienso que ha habido canastas que han marcado el desarrollo del partido, porque estoy seguro de que, si hubiésemos entrado un poquito más empatados, la presión de jugar en casa para Leyma, hubiese ido más en su contra”.
Planteamiento de partido
Con todo, el responsable zamorano admitió que la única opción que sabían que tenían era entrar al final igualado, como lograron. “Nosotros nos planteábamos que pasasen los minutos, que el partido no se rompiese y eso lo hemos conseguido. Cuando ellos, al acabar el tercer cuarto, tienen un arreón y todo el mundo se viene arriba, parecía que podían romper, pero nosotros no nos hemos ido, ni siquiera cuando estaban de 5 arriba y faltaban segundos. Yo creo que eso está muy bien, que es lo que pasa, que somos un equipo inexperto”, hecho que sí pasó factura con decisiones que les penalizaron.
En esta dirección, recordó que en el CB Zamora hay varios jugadores que están viviendo su primera experiencia en Primera FEB y para otros tantos solo la segunda por lo que “es relativamente normal que cuando quieres jugar rápido y cuando se permite este nivel de contactos, tengas más errores y más pérdidas, pero sin ninguna duda es algo que debemos de trabajar, que lo intentamos y que Coruña ahí nos ha penalizado. Respecto a los tiros de media distancia, tenemos que elegir algo y nosotros habíamos elegido que, si los interiores tenían que meter alguna canasta de más respecto a lo que estaban acostumbrados, pues que preferíamos eso a que no entrasen en ebullición como en otros partidos, ese era el plan de partido. Bien no ha salido porque no hemos ganado, pero creo que durante muchos minutos hemos conseguido que Coruña no tuviese la sensación de jugar fluido”, concluyó.
Ahora el equipo ya mira a su próximo reto: Tizona Burgos, el domingo.
