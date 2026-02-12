El nuevo formato de la Champions convence: "Estoy entusiasmado. Recupera el espíritu de los viejos carruseles"

La fase de liguilla de la Champions ha concluido con una jornada final de infarto que ha sido muy celebrada por los aficionados y los profesionales. Jesús Gallego, una de las voces más conocidas en los deportes de la cadena SER, confiesa que "no estaba muy convencido del formato al principio, pero ahora estoy entusiasmado porque exige a los equipos dar el máximo en cada jornada. No puedes tirar un partido porque te puedes quedar fuera del Top-8 al final por eso. Antes ganabas los tres de casa del grupo y uno fuera y los dos otros sobraban. Ahora vemos cómo equipos grandes como el City el año pasado, se quedaron fuera de octavos".

Uno de los nombres propios de esta revisión de la Champions es Jaume Naveira, el narrador del formato Multichampions de Movistar, que junto a Fermín Suárez comenta simultáneamente todos los partidos de la competición en un formato que ha triunfado. Para él "es un acierto. Es un formato que tiene sus rarezas porque no juegan todos contra todos en esa liguilla. Pero creo que es un buen sistema y al final que se decida todo por puntuaciones no muy altas es bueno porque genera mucha igualdad. Un gol provoca un salto grande. Y el hecho de meter una jornada con todos jugando a la vez es muy interesante, aunque para ello la UEFA tenga que sacrificar el rendimiento televisivo de los partidos. Otra cosa que no es tan positiva es que se aumenta el número de participantes de 24 a 36 y eso hace que sea más difícil que haya sorpresas. Se están distanciando los diferentes escalones en lo económico y futbolístico. Y el aliciente de meterte en el Top-8 para ahorrarte dos partidos es una de las claves del éxito. La liguilla ha sido un paseo militar para Arsenal y Bayern. Pero el resto tendrá que jugarla y una mala noche te puede dejar fuera de Europa. Equipos como el Madrid, PSG o Newcastle son favoritos y no deberían sufrir tanto, pero a otros como Juve o Atlético, tienen riesgo. Creo que el cómputo global positivo".

La grada de animación de San Mamés en un partido de Champions. / LUIS TEJIDO / EFE

Paco González discrepa

Sin embargo, también hay periodistas que no terminan de empatizar con el nuevo formato. Paco González, director de Tiempo de juego en la cadena COPE, es uno de los que no termina de encontrarle el atractivo. "Creo que es un formato injusto. En la anterior Champions te podía tocar un grupo más o menos complicado, pero ahora hemos visto lo que le tocaba al PSG y es profundamente injusto que tengan ese calendario mientras otros tienen auténticos paseos. No me parece equilibrado. En el fondo esto está gobernado por intereses económicos, no por un interés deportivo. Y partiendo de eso, no estoy a favor del nuevo formato. Primero fueron los grupos, ahora esto y luego jugarán todos los equipos que empiecen por una letra juntos. Al final, prueban y siempre lo hacen buscando hacer más dinero. Siempre he creído que al final acabaremos viendo una especie de Superliga en la que jueguen solo los mejores entre ellos. No sé si dentro de cinco, diez o quince años. Y no tiene que ser algo malo. Creo que podría ser abierta, con ascensos y descensos, y que se jugará entre semana. Tampoco creo que terminará arruinando al fútbol, porque mientras se sigan jugando ligas como la inglesa, la italiana o la española en fin de semana, eso mantendrá el atractivo para la gente".

Para Gallego, "la jornada final de la nueva Champions recupera el espíritu de los viejos carruseles. La emoción del directo, el vértigo de ir de un campo a otro porque están pasando cosas... En eso la radio no tiene competencia, porque es verdad que también hay un carrusel Multichampions en televisión, pero es en diferido y sabes que cuando vas a un campo es para ver un gol que se ha marcado hace unos minutos". Paco González cree que "a nivel comunicacional la última jornada con todos los partidos jugándose de forma simultánea es más atractivo, es irrebatible. Pero también creo que es demasiado contenido a la vez y complica mucho contarlo todo. Nosotros teníamos once televisiones en el estudio y había gente con otras cinco fuera. Y pasaban tantas cosas que en realidad no podías dar todo por la cantidad de novedades que ocurrían cada segundo. Pero sin duda resulta más emocionante y radiofónicamente más atractivo que una jornada normal".

Naveira sostiene que este formato "conecta muy bien con cualquier generación. Con los jóvenes porque tienen hábitos de consumo rápidos, y con generaciones veteranas porque traer recuerdos de carruseles. Es un triunfo que es transversal, con sus hábitos de consumo. Es una de las claves. En redes la acogida ha sido muy positiva. La narración con Fermín fluye bastante. Mos conocemos desde hace 9 años, empezamos en SER Cataluña, haciendo el Barça en catalán y ahí se creó una química, desde el primer día nos entendimos para ocupar los silencios del otro. Y el punto para dar el añadido. No hablamos muchos de los roles, pero hay buena química".

Y Gallego concluye apuntando que "la radio, como los libros, tiene la ventaja de hacer que el oyente sea protagonista porque es él quien imagina como ha sido el gol que te está contando el narrador. No es algo explícito que estás viendo en televisión y no te da margen para imaginarlo. El fútbol de ahora, el escalonado, ha convertido los programas de radio en otro tipo de programas diferentes a los carruseles. Y en estas jornadas de tantos partidos se recupera ese espíritu que creo que el oyente agradece y que da al programa mucho más contenido y valor".