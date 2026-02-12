Así fue la jornada de la cantera del Balonmano Zamora: Fin de semana de notable

La cantera del Balonmano Zamora dejó un fin de semana repleto de sensaciones diversas y contrastes a nivel de resultados, con triunfos de mérito, derrotas ante rivales superiores y actuaciones individuales destacadas en todas las categorías siendo una jornada de lo más completa.

12 Frailes BM Zamora no falla y suma un nuevo triunfo

El 12 Frailes BM Zamora, en racha dentro de la categoría infantil masculina, logró una victoria de peso en Grijota (25-34) que le permite afianzarse en la segunda plaza. Tras un inicio irregular, el equipo reaccionó con un parcial decisivo de 1-11 en la reanudación que dejó el choque sentenciado.

Solvente triunfo del Alfaraz Motor BM Zamora "C"

También firmó un triunfo solvente el Alfaraz Motor BM Zamora C, que dominó de principio a fin ante BM Balopal (31-39) gracias a su solidez defensiva y a un ataque fluido.

Las bajas lastran el esfuerzo de Ingenierosdelestado.es

Por su parte, el Ingenierosdelestado.es BM Zamora "B" no pudo seguir la estela y cayó ante Sariegos (39-23) en un duelo condicionado por bajas y diversos contratiempos que impidieron al equipo pistacho luchar de tú a tú pese a la destacada actuación de Daniel Atan en pista leonesa.

Las infantiles del Inmoarza BM Zamora caen en Burgos

En cuanto a la categoría infantil femenina, el Inmoarza BM Zamora cedió ante un BM Burgos muy superior (16-36). Las zamoranas comenzaron el encuentro con personalidad, incluso logrando adelantarse en el marcador, pero las pérdidas y el ritmo visitante acabaron decantando el encuentro. La actitud inicial, aun así, se mantuvo hasta el final, siendo importante para la progresión pistacho.

Victoria de mérito en Palencia para Bellido Decoración

Por otro lado, el Bellido Decoración Zamora "A" firmó un triunfo de enorme mérito en Palencia (26-28) pese a acudir con ocho bajas. La defensa 5:1 en la segunda mitad resultó determinante para sostener el partido y cerrar una victoria de carácter.

Sólida actuación del Bahía Principe BM Zamora

En lo referente a las cadetes, el Bahía Príncipe BM Zamora completó una actuación muy seria en Palencia (20-36). Desde el inicio impuso un ritmo alto, con una defensa intensa y un contraataque eficaz que dejó el duelo encarrilado al descanso. La segunda parte mantuvo la misma línea, con aportación coral de toda la plantilla.

Tablas de buen sabor para el Galán&Pastor BM Zamora "A"

Por otra parte, dentro de la categoría cadete masculina, el Galán y Pastor BM Zamora "A" firmó un empate de carácter en la pista de Odisea (35-35). Rodrigo Bores brilló con 14 goles en un encuentro de ida y vuelta que se resolvió con una última acción bien gestionada por los zamoranos. También destacó Izan Rodríguez, autor de 7 tantos.

Exhibición ofensiva del Motorglass BM Zamora "B"

Asimismo, también en categoría cadete, el Motorglass BM Zamora B protagonizó una auténtica exhibición ofensiva en Palencia (29-45), con una defensa 5:1 muy profunda y transiciones constantes. Wilmer (8 goles) y Pablo Lahabib (9goles), sin fallos de cara a puerta, fueron protagonistas.

IES Laboral suma un punto agriducle en casa de Odisea

En cuanto a la categoría juvenil, el IES Universidad Laboral Zamora sumó un punto agridulce en su visita a Odisea (27-27). El equipo dominó fases importantes del choque, pero no logró transformar su superioridad en una renta definitiva y acabó cediendo el empate en un final lleno de imprecisiones.

El Moralejo Selección cae en su visita a Huerta del Rey

Por último, en el ámbito sénior, el Moralejo Selección cayó en Huerta del Rey ante BM Delicias (33-26). Los zamoranos alternaron buenos momentos con errores durante el primer acto, no gozando de continuidad tras el descanso para inquietar a su rival.