El Nacional de Galgos se reanudará el martes 17

La Española anuncia también que la final será el sábado 21

Un enganche en cuartos de final. / RFEG

Manuel López-Sueiras

El Campeonato de España de Galgos se reanudará con las semifinales el próximo martes día 17 de febrero según ha anunciado la Federación Española este jueves. De esta forma, se reanudará la competición que ha estado paralizada durante varias semanas debido a las pésimas condiciones meteorológicas. Las semifinales comenzarán el martes 17 a las 10.00 horas con el reconocimiento médico en Nava del Rey y media hora más tarde comenzará la retransmisión en streaming, el sorteo y la presentación de las cuatro galgas semifinalistas.

La Federación ha anunciado también que la final será el sábado día 21, también en la Cuesta de los Picos, y con los mismos horarios.

