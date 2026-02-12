Los clubes zamoranos van "a toda máquina" : fin de semana con tres competiciones para Pádel Duero, Morales Activa y AB Club de Pádel

El pádel zamorano vivió un fin de semana cargado de actividad y de múltiples citas que hizo las delicias de los aficionados y dejó resultados de lo más interesantes.

Series Nacionales de Pádel

Dentro del cierre de las Series Nacionales de Pádel hubo resultados para todos los gustos para los representantes zamoranos.

Morales Activa firma dos triunfos importantes

El Morales Activa fue uno de los clubes con mejores marcadores al término de la décima jornada, destacando la actuación de su equipo femenino en categoría 500 Primera División. El Caja Rural Morales Activa ganó por 10-2 a Matchpoint, y termina así la primera fase clasificándose para el duelo para intentar proclamarse campeón de su grupo.

En una situación similar se encuentra el Repostar Morales Activa tras ganar por 8-2 su último partido, colocándose en situación privilegiada para pelear por el primer puesto. Un lugar que ocupa el Tecozam en su liga, tras sumar 12 puntos al no presentarse su rival.

La jornada de Morales Activa la cerró en categoría Grand Slam el equipo Fisiofyr, que no pudo redondear el fin de semana de los de Morales del Vino en Valladolid al caer por 9-3 y cerrar la fase en cuarto lugar.

Pleno de AB Club de Pádel

Quién si hizo pleno en las Series Nacionales de Pádel fue el AB Club de Pádel, saldando sus equipos la última jornada con victoria.

El AB Toyota Vía del a Plata, de categoría 500 femenina, recibía en casa a La Catedral Pádel Club 500, rival al que superó por 8-4 para ocupar el liderato de la clasificación y entrar a la "Final Four" como primero de su grupo. Un éxito que se vio secundado por el triunfo en categoría Future firmado en Valladolid frente al Tenis Pádel 2000 por 5-7.

Jornada de contrastes para Pádel Duero

Pádel Duero firmó, por su parte, una jornada de contrastes en las Series Nacionales de Pádel.

Equipo PD Ternera de Alista de la Liga PádelCyL. | CEDIDA

Si bien, en la última jornada de Grand Slam, su equipo logró ganar en casa por 8-4 a Las Atómicas y mantuvo así la tercera plaza de su clasificación, el PD Aenus de categoría 500 no pudo superar a Match Point en un encuentro muy igualado (7-5). Además, el PD Zamora Pádel Indoor tampoco tuvo fortuna en la categoría Future, cayendo por 10-2 en Valladolid y poniendo ya la vista en los play-off del próximo mes de marzo.

Estreno de la Liga PádelCyL

Más allá del cierre de fase en las Series Nacionales de Pádel, la atención estaba centrada en el estreno de la Liga PádelCyL. Una competición que los zamoranos estrenaron por todo lo alto, con múltiples victorias.

Pádel Duero abre con victoria y derrota

Pádel Duero, uno de los clubes destacados de la competición, abrió el curso con un contundente éxito en León de su primer equipo, Pádel Duero Caja Rural, sumando tres puntos importantes de camino a su objetivo: la "Final Four".

Ese buen inicio no tuvo continuidad en Tercera Categoría, en la que para el estreno hubo derbi zamorano con el Morales Activa Caja Rural "B", frente al que cayó por 2-1 en un duelo vibrante y muy igualado.

Doble derbi para Morales Activa

Esa victoria en el derbi fue, precisamente, la única del Morales Activa la jornada de apertura ya que, de sus cinco equipos jugaron tres y los dos restantes no pudieron imponerse en sus duelos. Fisiofyr realizó una actuación muy competitiva frente al gran favorito de la Primera Categoría en Gijuelo, pero cayó por 2-1; mientras que, el Caja Rural "A"cedió en Tercera Categoría por 0-3 frente al AB Escuela de Pádel en el otro gran duelo zamorano del fin de semana.

AB Club de Pádel abre con buen pie

La escuela dirigida por Adrián Ballesteros abrió la Liga PádelCyL con muy buen pie. Y es que, a su triunfo en el derbi de Los Llanos, hay que sumar el 1-2 cosechado por su equipo de Cuarta Categoría en Salamanca frente al Olimpo Prime.

Major League Pádel

El gran fin de semana del pádel zamorano se cerró con varios encuentros de la Major League Pádel, competición en la que también se encuentran inmersos los clubes de la provincia y que arrojó resultados menos positivos.

Doble triunfo de Pádel Duero

Pádel Duero y sus equipos fueron quienes brindaron la nota positiva en esta competición. Por una parte, el equipo de Plata Toyota vía de la Plata ganó por 3-0 a El Canto de Pádel; mientras que, en categoría Bronce, el Big Mat San Gregorio se impuso por 2-1 a Padelirantes ganando el duelo mixto y el masculino.

Cara y cruz para Morales Activa

También se sumó al capítulo de éxitos el equipo Tecozam Caja Rural de Plata, conjunto de Morales Activa que ganó por 2-1. Sin embargo, en categoría bronce, sus compañeros cedieron por 1-2 en Valladolid ganando solo el duelo femenino.

Conjunto Tecozam-Caja Rural de Morales Activa Pádel. | CEDIDA

Jornada complicada para AB Club de Pádel

Tampoco pudieron imponerse en sus enfrentamientos dos de los equipos de AB Club de Pádel, que afrontaba una jornada de lo más complicada.

En categoría Oro, el AB Club de Pádel Caja Rural firmó la alegría del fin de semana al superar de forma contundente al Atienza Fisio Alfredo Grupo por un claro 3-0, pero ni el equipo de categoría Plata ni el de categoría Bronce pudieron sacar sus partidos adelante. Los primeros cedieron por 3-0 ante el To2 Pádel en Béjar, mientras que los segundos hincaron la rodilla por un ajustado 1-2 ante Los Majores de Medina del Campo en tierras vallisoletanas.