Carbajales de Alba se convierte en referente del deporte con la celebración del Trail Valdoradas

Carbajales de Alba volverá a convertirse en un referente del deporte y la naturaleza con la celebración del Trail Valdoradas, que tendrá lugar este domingo 15 de febrero de 2026, con salida prevista a las 11.00 horas.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Carbajales de Alba con la colaboración de distintas entidades y patrocinadores, ofrecerá tres modalidades adaptadas a diferentes niveles.

Modalidades

Habrá una ruta larga de 20 kilómetros y 550 metros de desnivel positivo, cuyo precio de inscripción será de 15 euros; una corta de 10 kilómetros y 350 metros de desnivel positivo con un coste de 12 euros, y espacio para los senderistas.

Las modalidades de trail serán puntuables para el circuito ZTS, lo que añade un atractivo competitivo adicional para los corredores.

El recorrido discurrirá por el espectacular entorno natural de Valdoradas, ofreciendo senderos técnicos, paisajes de gran belleza y una experiencia que combina esfuerzo, superación y contacto directo con la naturaleza.

El Trail 20K está pensado para quienes buscan llevar su rendimiento al límite, mientras que el 10K equilibra disfrute y exigencia.

Por su parte, la opción de senderismo permitirá disfrutar del entorno en un ambiente más relajado. Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma SmartChip Competición.

CARTEL VALDORADAS 2026 / cedida

Además, la organización ofrecerá la posibilidad de participar en una comida popular por 5 euros, fomentando la convivencia entre corredores, acompañantes y vecinos. El evento cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, Diputación de Zamora, ZTS y el Club Deportivo Carbajales, así como con el apoyo de numerosas empresas locales y comarcales.

Con esta cita deportiva, Carbajales de Alba reafirma su apuesta por el deporte, la promoción del medio natural y la dinamización del medio rural, consolidando el Trail Valdoradas como una prueba destacada dentro del calendario deportivo provincial.