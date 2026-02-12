Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, deporte y nuevo escenario para la escalada de alto nivel

Cáceres no vive solo de su pasado. Reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2026, la ciudad ha incorporado el deporte como uno de los ejes de su proyección actual, una estrategia que convive de forma natural con su legado histórico, su programación cultural y su atractivo turístico. Esta apuesta se traduce tanto en el impulso al deporte base como en el desarrollo de infraestructuras de alto nivel que sitúan a Cáceres en el mapa nacional de la competición deportiva. Un ejemplo de ello es la celebración, los días 28 y 29 de marzo, de la Copa de España de Escalada en el rocódromo Alberto Ginés, una cita que reúne a algunos de los mejores escaladores del país.

Copa de España de Escalada Cáceres 2026

Un viaje por la historia

Cáceres es una ciudad que invita a descubrir historias en cada piedra, plaza y en cada rincón de sus calles. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su Ciudad Vieja representa uno de los conjuntos medievales más completos y mejor conservados de toda Europa. Pasear por ella es un ‘must’ y hacerlo por su casco antiguo es como emprender un viaje en el tiempo: desde las murallas romanas hasta los palacios renacentistas que se alzan entre torres y murallas góticas.

Comencemos un viaje por Cáceres por la plaza principal de la ciudad, la Plaza Mayor, su corazón. Aquí se mezclan los ecos de las civilizaciones que la han habitado con el bullicio de terrazas, tiendas de artesanía y eventos culturales. A cada paso, el viajero se encuentra con monumentos emblemáticos como el Arco de la Estrella, una de las puertas más emblemáticas de la muralla, que marca la entrada a un laberinto de calles estrechas y plazas escondidas. A través de este arco, es posible recorrer el Barrio Medieval y Renacentista, donde se alinean palacios señoriales como el Palacio de los Golfines de Abajo o la Casa del Sol, reconocibles por sus escudos heráldicos en las fachadas

La Concatedral de Santa María es otro de los hitos que todo viajero debe visitar. Su imponente estructura gótica renacentista domina el horizonte de la Ciudad Vieja y alberga un interior de suaves proporciones, retablos y capillas que atestiguan la evolución artística de la región. Muy cerca se encuentra el Museo de Cáceres, un espacio que ofrece una panorámica de la rica historia local a través de artefactos arqueológicos, arte sacro y colecciones que ilustran la vida en la ciudad desde la prehistoria hasta la Edad Moderna.

Gastronomía y vida cultural

La gastronomía es otro de los grandes atractivos del destino. Cáceres combina restaurantes de cocina contemporánea con tabernas tradicionales donde se pueden degustar platos emblemáticos como las migas extremeñas, el zorongollo o el bacalao con tomate, acompañados de quesos curados, embutidos reconocidos y aceites de oliva de gran calidad. A ello se suma la oferta enoturística de la zona, con bodegas que permiten conocer las variedades locales a través de catas y visitas.

Fuera de las murallas, la ciudad ofrece espacios para el descanso y el ocio como el Parque del Príncipe, con amplias zonas verdes y paseos arbolados, o propuestas culturales singulares como el Museo Vostell Malpartida, que une arte contemporáneo y patrimonio industrial. Una muestra más de cómo Cáceres combina tradición y contemporaneidad en su día a día.

Cáceres reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2026 / David Herraez Calzada

Alto rendimiento deportivo y apuesta de ciudad

En los últimos años, Cáceres ha reforzado su apuesta por el deporte como motor de dinamización social y turística. Esta estrategia se apoya en instalaciones modernas, programas de promoción deportiva y una clara vocación por atraer competiciones de primer nivel.

La Ciudad Deportiva de Cáceres se ha convertido en uno de los espacios clave de esta apuesta, concentrando infraestructuras pensadas tanto para el uso ciudadano como para el alto rendimiento. En este contexto se enmarca el rocódromo Alberto Ginés, una instalación de tecnificación de referencia nacional, que lleva el nombre del campeón olímpico extremeño y simboliza la proyección de la escalada como disciplina estratégica para la ciudad.

Cáceres y la escalada de vanguardia

La escalada ocupa un lugar destacado dentro del posicionamiento deportivo de Cáceres. Extremadura cuenta con una larga tradición en este deporte y con enclaves naturales de gran prestigio, y la ciudad ha sabido trasladar ese potencial al ámbito urbano y competitivo, apostando por la organización de eventos de alto nivel.

La celebración de la Copa de España de Escalada no es un hecho aislado, sino el resultado de una planificación que busca consolidar a Cáceres como sede habitual de competiciones nacionales, capaces de atraer a deportistas, equipos técnicos y aficionados de toda España.

Durante la Copa, la Ciudad Deportiva se transformará en un punto de encuentro entre la alta competición y un ambiente pensado para todos los públicos, reforzando el vínculo entre deporte, ocio y ciudad, y proyectando una imagen moderna y activa del destino.