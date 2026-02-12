Ana Moyano, nueva jugadora del Recoletas Zamora: "Vengo para aportar intensidad y energía al equipo"

“Quiero aportar energía, intensidad, ganas y ritmo”. Ana Moyano ya es una más en la plantilla del Recoletas Zamora, equipo al que acaba de incorporarse y en el que espera hacer un buen papel. La exterior ha sido presentada este jueves como nueva jugadora naranja y aseguró que llega dispuesta a ayudar a cumplir los objetivos marcados por el club. “Donde estaba jugando, estaba siendo complicado y personalmente no estaba gusto. Llegó esta oportunidad y sabiendo que conocía al entrenador, me decidí porque creo que es una oportunidad perfecta para crecer”.

La exterior de 1,66 metros puede desenvolverse en las posiciones de base y escolta y tendrá, si no sucede nada raro, sus primeros minutos este sábado ante Paterna (17.00 horas en el Ángel Nieto), en un encuentro que será su debut en el Zamarat, conscientes todos que quedan pasos por dar en el apartado de acoplamiento con el resto de compañeras. “Tienen un estilo de juego que me favorece y creo que la adaptación será buena. La primera impresión ha sido buena”, añadió la jugadora nacida en el Rincón de la Victoria a la que le gusta “aportar energía al juego, asistir, romper… y ser agresiva a ambos lados de la pista”.

Ana Moyano / LOZ

Al haber coincidido anteriormente, Raúl Pérez sabe bien qué es lo que puede aportar Moyano, con la que cuenta para el sábado. “Tiene experiencia y necesitamos esa energía, esa buena vibra”, consciente de que "va a dar el 100%.

Con Moyano, Aina y quizá con Marta, el técnico naranja tendrá más opciones y fondo de armario ante Paterna, un compromiso importante en el que esperan decir adiós a su crisis de resultados pero también sabedor de que será un rival complicado y que pueden fiarse solo del puesto en la clasificación.