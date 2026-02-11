Zamora CF - Barakaldo, un "clásico" con la mirada puesta en el play-off

Zamora CF y Barakaldo reeditarán este próximo domingo (12.00 horas en el Ruta de la Plata) todo un "clásico" de la extinta Segunda División B, y ahora de Primera RFEF, que en esta ocasión se prevé clave para los intereses de ambos planteles, que tienen la zona de play-off a uno y dos puntos, respectivamente.

El equipo rojiblanco, que regresa hoy a los entrenamientos, lo tiene claro: hay que levantarse, apretar los dientes y seguir hacia adelante. La derrota ante la AD Mérida (2-0 en el Romano) fue dolorosa y supuso abandonar (momentáneamente) las plazas de privilegio, pero todo sigue estando tremendamente ajustado en la clasificación y, salvo el Tenerife (líder destacado con 54 puntos), la realidad de los equipos continúa muy parejo en la tabla.

Prueba de ellos es que los de Cano, con 34 puntos, tienen a uno la quinta plaza y están empatados con Ferrol y Madrid Castilla, mientras que en novena posición se encuentra el Barakaldo con 33 puntos, los mismos que tiene el Lugo de Yago Iglesias. Se cumple, por tanto, la premisa tan repetida sobre el gran equilibrio que reina en la tercera categoría del balompié español y es que ya avisó el técnico rojiblanco de que serán jornadas de máxima igualdad.

Recuperar sensaciones

Lo importante para los de la capital del Duero será recuperar sensaciones y en ello trabajan. Es evidente que el ZCF no atraviesa su mejor momento y tan solo ha cosechado una victoria en los últimos cinco encuentros (dos derrotas, dos empates y un triunfo ante el Ferrol) pero, aun así, no se ha descolgado ni mucho menos del objetivo. Enfrente, el Barakaldo llega con confianza, pero consciente de que en el Ruta de la Plata no les pondrán las cosas fáciles. De hecho, el papel de favoritos para este choque seguirá siendo para los zamoranos que para este encuentro pierden a uno de sus titulares indiscutibles: Carlos Ramos, que cumplirá partido de sanción. Esto obligará staff a modificar su centro del campo y todo apunta a que será Alex Marcelo quien gozará de la titularidad.

Quedan todavía muchas jornadas de trabaja para ver opciones ante un rival con números también muy parejos. Ambos conjuntos suman 30 goles a favor, mientras que el otro lado de la moneda, el Zamora suma 27 en contra, dos menos que su inminente rival.

"Jóvenes contra el cáncer"

Por otro lado, dos jugadores del Zamora CF, en este caso Fermín Sobrón y Loren Burón participaron en las jornadas del Día Mundial contra el Cáncer, organziadas por Caja Rural, con un encuentro muy especial donde compartieron sesión con jóvenes zamoranos y donde hablar de la lucha contra esta enfermedad.

Carlos Ramos cumple un nuevo registro: 250 partidos defendiendo la camiseta rojiblanca

Carlos Ramos, único futbolista zamorano en el primer equipo rojiblanco, cumplió 250 partidos defendiendo la camiseta rojiblanca, un récord que solo consiguen unos pocos elegidos. Desde la entidad del Duero no dudaron en felicitar al capitán y ensalzaron sus cualidades de "compromiso, constancia y amor por el escudo" siendo, insistieron, un ejemplo de "trabajo, liderazgo y sentimiento". El "10" rojiblanco no dejó escapar la oportunidad y a través de las redes sociales aseguró que este registro es "lo que siempre soñé y nunca imaginé. Vamos a por más. Gracias por el cariño afición y club".