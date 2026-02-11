Remontada del filial del CD Villaralbo para continuar líder de la Prrovincial

El Villaralbo B se impuso en un encuentro muy disputado, en el que tuvo que remontar un marcador adverso para llevarse los tres puntos ante un combativo Sporting B (3-1). El arranque de partido fue igualado pero con el paso de los minutos, los villaralbinos comenzaron a dominar el choque. Sin un juego fluido pero sí con mayor presencia en campo contrario, los locales generaban peligro sobre la portería de un Sporting B, que se mantenía ordenado en bloque bajo buscando sorprender a los azulones al contraataque pero sin llegar a inquietar la portería de Ina en una primera mitad, a la que se llego con tablas en el marcador pese a gozar los azulones, de dos claras ocasiones de gol en botas de Alejo y Marcos B.

Llegan los goles

Con el arranque de la segunda mitad, llegó el gol visitante, fruto de un penalti cometido por Arce, que Rafa se encargaría en trasformar en gol. El tanto espoleó a los locales que, sabedores de la importancia de los tres puntos en juego, fueron a por el encuentro. Un gran pase de Peña lo mandaba a la red Marcos B. para poner las tablas en el tanteador. Poco después, José era derribado en el área, y él mismo se encargó de ejecutar el penalti que significó el segundo gol local. Con la ventaja en el marcador, los de Villaralbo dominaban el partido pese a las constantes interrupciones en el juego. Fer A., sentenciaba un choque en el que el filial del Villaralbo remontó el gol visitante para terminar llevándose una victoria, que lo mantiene en la cabeza de la clasificación.