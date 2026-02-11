Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Castilla y León: candidaturas por ZamoraMonte la Reina alberga ya maniobrasÚltimos avisos por el temporal en ZamoraFermín Cabrero, canterano del Balonmano Zamora, recibe la llamada de la Selección Española
instagramlinkedin

Baloncesto | Liga Challenge

El Recoletas Zamora se refuerza: Ana Moyano, fichaje para el perímetro naranja

La jugadora andaluza destaca por su polivalencia y madurez

Ana Moyano, nueva jugadora del Recoletas Zamora.

Ana Moyano, nueva jugadora del Recoletas Zamora. / FEB

El Recoletas Zamora tiene nueva jugadora. Así lo informó esta tarde el CD Zamarat en una nota de prensa que confirmaba la incorporación de Ana Moyano al equipo que entrena Raúl Pérez.

Moyano, de 30 años, es una jugadora formada en el baloncesto andaluz que cuenta con mucha experiencia en competiciones FEB. "Ha acumulado arias temporadas en Liga Femenina 2 y Liga Femenina Challenge", recuerda el CD Zamarat, destacando en la trayectoria del fichaje naranja su paso por el Asisa Alhaurín de la Torre, CP Miralvalle, Hierros Díaz Maralvalle y Barakaldo Emakumeen ST.

Polivalencia y madurez

El nuevo fichaje del Recoletas Zamora es una jugadora exterior, un "combo" que puede actuar tanto de base como de escolta. Una jugadora de 1,66 metros de altura que destaca por su "verticalidad, intensidad defensiva y carácter competitivo", según afirma su nuevo club, encantado de poder contar "con una jugadora contrastada y en plena madurez", pero "con ambición para seguir creciendo en Zamora.

Noticias relacionadas y más

Con Moyano, el Recoletas Zamora espera ganar una jugadora que pueda "alternar funciones de dirección y anotación, aportando ritmo, equilibrio y lectura táctica al juego exterior", dotando de mayor profundidad a una rotación que ha estado coja ya desde hace varias semanas y en la que las lesiones han hecho mucha mella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents