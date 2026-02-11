Fútbol
Pablo Clavería se incorpora a las filas del Anagennisi Karditsas, de la Segunda griega, tras dejar el Zamora CF
El Zamora CF mira el mercado de jugadores en paro pero no encuentra el perfil que busca
P. F.
Días después de rescindir su contrato con el Zamora CF, Pablo Clavería ya está incorporado a su nuevo equipo, el Anagennisi Karditsas de la Segunda División griega. Se trata de un importante cambio de aires para el mediocentro madrileño que probará suerte después de unos meses complicados y es que, tras la llegada de Óscar Cano, apenas tuvo presencia en el Zamora CF y todo ha desembocado en su salida.
Ficha libre
Mientras, en el club rojiblanco, con una ficha sénior libre, miran el mercado de jugadores en paro, aunque por el momento no han encontrado el perfil que buscan, un nuevo central que permita más alternativas en el centro de la defensa aunque hay que recordar que está la figura de Erik Ruiz que tampoco está teniendo minutos en las últimas jornadas, salvo en caso de sancionados. Así las cosas, plantilla del Duero regresó ayer al trabajo para preparar de la mejor forma posible su compromiso ante el Barakaldo (domingo, 12.00 horas en el Ruta de la Plata).
