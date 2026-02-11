Natación Zamora brilla como anfitrión en la Liga Territorial Infantil y la Liga Nacional Alevín

El CD Natación Zamora alargó su excelente momento de la temporada con un gran desempeño de su cantera. Esta vez ante su público, en la piscina climatizada Los Almendros.

Solvencia ante la exigencia regional

Tras el gran éxito en Castellón de su equipo máster, el club zamorano ejercía como anfitrión tanto de la tercera jornada de la Liga Territorial Infantil como de la quinta jornada de la Liga Nacional Alevín. Citas en las que la base del Natación Zamora resolvió con solvencia, firmando una actuación loable ante la exigencai de dichos campeonatos.

Brillo en braza y mariposa

La sesión dejó numerosas muestras del buen momento del club, especialmente en las pruebas de braza y mariposa, donde los nadadores locales lograron varias posiciones de podio. En el 200 metros braza masculino, Aníbal Gómez rozó el podio con una meritoria cuarta plaza (3:22.21), seguido por Diego Bobo, sexto con 3:44.34, y Rubén Galán, noveno con 4:17.93, en una prueba de alto nivel.

Pleno en el 200 braza femenino

En el 200 metros braza femenino, el dominio fue absoluto para el CD Natación Zamora. Candelas Prieto se impuso con autoridad (3:26.85), escoltada por Mencía Pérez (3:27.28) y África Refoyo (3:29.95), completando un triplete que evidenció el excelente trabajo del grupo en esta especialidad.

"Triplete" en el 200 mariposa femenino

La superioridad volvió a repetirse en el 200 metros mariposa femenino, donde África Refoyo se llevó el triunfo con un notable 2:58.61. Mencía Pérez (3:15.63) y Candelas Prieto (3:18.59) completaron nuevamente un podio íntegramente zamorano, confirmando la solidez del bloque en pruebas de gran desgaste.

En el 100 metros espalda masculino, Alejandro Sutil firmó una destacada tercera posición con un tiempo de 1:22.66, cerrando una jornada en la que el club sumó resultados que refuerzan su línea ascendente.

El club se centra en las próximas citas

Coin el gran desmepño de toda la base y su actitud en esta cita, el CD Natación Zamora afronta con optimismo las próximas citas autonómicas que tiene por delante. Competiciones en las que espera que sus nadadores sigan rebajando marcas y mejorando su desempeño.