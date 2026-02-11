Baloncesto
Josep Peris, del Caja Rural CB Zamora, convocado para representar a España en la Selección Masculina 3x3 de baloncesto
La primera parada será una concentración para empezar la planificación del año: Champions Cup de Tailandia y Copa del Mundo
P. F.
El Caja Rural CB Zamora estará representado en la Selección Masculina 3x3. Josep Peris ha sido convocado para una concentración del combinado nacional que, tal y como recordaron en la Federación Española de Baloncesto, pondrá las bases de los próximos retos de este 2026.
El primer reto será la Champions Cup de Tailandia, que se jugará del 13 al 15 de marzo y en la que España está como campeona del mundo el pasado año en Mongolia. Luego llegará la defensa del título en la Copa del Mundo de Varsovia (1-7 junio) y poco después tendrán que buscar la plaza para la Copa de Europa (Amberes 11-13 de septiembre) en un PreEuropeo todavía sin sede por decidir.
Con la llamada a Peris se confirma el gran momento de forma y rendimiento que atraviesa el valenciano que se ha convertido en un pilar fundamental para Saulo Hernández en esta segunda etapa en el club.
LISTA
Iván Aurrecoechea (Valencia Basket 3x3 / Flexicar Fuenlabrada)
Diego de Blas (The Embassy 3x3)
José Antonio Blázquez (The Embassy 3x3)
Guim Expósito
Gabriel Gil (G. Ureta Tizona Burgos)
Javier Herrero (Valencia Basket 3x3)
Carlos Martínez
Isaac Mayo (The Embassy 3x3)
Fallou Niang (Fibwi Mallorca Basquet Palma)
Josep Peris (Valencia Basket 3x3 / Caja Rural CB Zamora)
Ramón Vila (Barcelona 3x3 / G. Ureta Tizona Burgos)
Jaume Zanca (Barcelona 3x3)
Invitados U23
Juan García-Abril (UEMC Baloncesto Valladolid)
Rubén Salas (Jaén Paraíso Interior FS)
Desde el club zamorano, como no podía ser de otro modo, se mostraron encantados con esta noticia que supone una gran oportunidad para su jugador.
