Fermín Cabrero, canterano del Balonmano Zamora, recibe la llamada de la Selección Española

El Balonmano Zamora está de enhorabuena y no por el liderato de su primer equipo. El club ha confirmado hoy la convocatoria de uno de sus jóvenes canteranos por parte de la Selección Española para las próximas Jornadas de Tecnificación Nacional que se celebrarán a finales de mes. Se trata de Fermín Cabrero, que acudirá al CAR de Sierra Nevada en Granada junto al resto de promesas nacionales.

Un pivote con mucho talento

Fermín actúa en la posición de pivote y ha sido incluido dentro del listado de convocados pertenecientes a la generación de 2011-2012, recibiendo así recompensa al trabajo que viene desarrollando en las categorías inferiores de los "Guerreros de Viriato". Una base en la que ha mostrado gran talento, progresando mucho en su evolución durante los últimos meses.

Fermín Cabrero se dispone a defender a un rival durante la disputa de un partido de la cantera pistacho. / Balonmano Zamora

Destacado en el CESA 2026

Las condiciones del canterano son notables y ya le granjearon su participación en el pasado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas defendiendo el escudo de Castilla y León con el combinado infantil. Un torneo que supuso una valiosa experiencia para el jugador, destacando por su labor en pista y sus goles a lo largo del torneo.

Un orgullo para el club

Fermín acudirá al CAR de Sierra Nevada para las Jornadas de Tecnificación que se desarrollarán del 19 al 26 de febrero y el Balonmano Zamora ya ha mostrado su alegría por este hecho, felicitando a través de un comunicado tanto al jugador como a su familia, así como a sus entrenadores y responsables encargados de su crecimiento deportivo en la entidad. Un club que se siente orgulloso por la llamada del infantil y que ve así recompensada su apuesta por el balonmano de base y la labor formativa en la provincia.