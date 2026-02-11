David Novoa, campeón de Europa con España: "Debo dar lo máximo de mí para poder lograr un nuevo título con la Selección"

¿Qué se siente al ser campeón de Europa con España?

Es una emoción súper grande, es el sueño que todo niño y todo jugador de fútbol sala sueña con lograr desde bien pequeño y estoy súper contento de haber podido traer ese título a España.

¿Cómo lo vivió desde dentro?

Como un sueño. A día de hoy no soy consciente todavía de lo que es, lo pienso y me sigo emocionando, pero bueno… lo logramos y eso es lo importante.

Además, no ha sido un relleno: ha jugado, ha tenido buenos partidos, ha marcado… hay una satisfacción personal también.

Pues sí. Entré por una lesión de un compañero, pero, una vez dentro, di todo de mí, trabajé y me esforcé para ayudar lo máximo al equipo. Las cosas me salieron bien a mí individualmente y también colectivamente nos fue muy bien ya que pudimos ganar el título y estoy muy feliz.

¿Qué aprendizaje se lleva?

Que hay que trabajar mucho y ser constante para poder disfrutar de estas oportunidades. Sé que debo dar siempre lo máximo de mí para volver a estar ahí y poder conseguir otro título con la selección nacional.

Puede que llegara para sustituir a un jugador lesionado en el último momento, pero se ha ganado su lugar por derecho propio.

Al final todos los jugadores que hay ahí son de muchísima calidad, son muy buenos y para ganarte una plaza dentro tienes que, como ya te he dicho, dar lo máximo de ti, tienes que esforzarte, hacer las cosas bien en tu club, trabajar mucho para poder volver a disfrutar de otra oportunidad y, si la oportunidad llega, pues volver a disfrutarla y dar el máximo para que todo vaya bien.

Novoa / cedida

Una ventaja de cara a próximas convocatorias es que el seleccionador ya le conoce.

Sí, como te comenté, me esforcé muchísimo, intenté dar lo mejor de mí, trabajé por y para el equipo y espero que todo siga así para que el entrenador vuelva a confiar en mí y me ofrezca otra oportunidad.

¿Cuáles son los próximos objetivos con La Roja?

Los míos pasan por seguir trabajando y volver a disfrutar de otra oportunidad y si llega, aprovecharla, ya sea un partido amistoso, competición oficial o lo que sea. Es la selección y es un orgullo poder estar ahí en cualquier oportunidad que me den.

El Mundial es dentro de dos años, pero habrá clasificatorios previos, amistosos…

Sí, habrá partidos amistosos y el clasificatorio. Estaré preparado para cualquier oportunidad que se me presente para poder ir con mi selección, porque la verdad es que es una alegría y un orgullo enorme.

Ya está en Ferrol, ¿cómo le han recibido?

Súper bien, con mucha alegría, muy emocionados. Llegar a una ciudad que no es la tuya, aunque para mí Ferrol es ya como si lo fuese, y que te reciban así me hace sentir muy feliz. Es una alegría ver que todos se emocionan por ti.

Su progresión es incuestionable, pero es muy joven, ¿cree que todavía tiene margen de mejora como jugador?

Soy muy joven y tengo que seguir trabajando, seguir esforzándome para mejorar. Siempre se puede dar un poquito más y siempre se puede mejorar. Sí pienso que todavía tengo mucha más evolución.

La selección española, con David Novoa, celebra su título de campeona de Europa / EDUARDO CANDEL REVIEJO/RFEF

Malaguti y su pasado común en el Atlético Benavente

En Ferrol, en O’Parrulo, comparte vestuario con otro benaventano, Malaguti, que estuvo en la prelista de convocados.

Sí, estuvo ahí. Entró, estuvimos los dos y la verdad es que compartir prelista con Malaguti, que aparte de compañero ahora es muy buen amigo mío, fue una alegría muy grande.

Con él compartió otro momento clave en su carrera que fue salir del Atlético Benavente, ¿cómo han recibido este título sus vecinos?

Me ha escrito mucha gente de Benavente, ha estado toda la ciudad muy pendiente de mí, pero todavía no he podido ir porque, ya te digo, me he tenido que venir a Ferrol. Viajamos el domingo de Eslovenia para Madrid, donde teníamos un evento con la Federación, y según acabó me tuve que volver para Ferrol. El lunes ya empezamos a entrenar para el partido que tenemos este domingo.

¿Qué recuerdo tiene del Atlético Benavente donde se formó como jugador?, ¿Queda rencor, tristeza o todo ya pasó?

No, rencor no tengo. Son cosas que pasan, fueron cosas que sucedieron, que ya no se pueden cambiar. Eso es el pasado, ahora, a disfrutar de lo que tengo en el presente y mirar también para el futuro.

¿En Liga qué retos se marca?

El objetivo principal individual es ayudar al equipo lo máximo que pueda, no dejarme nada dentro de mí para poder ayudar a todos mis compañeros y al club a conseguir los objetivos. Colectivamente, o como club, poder lograr esa ansiada permanencia que nos pusimos como reto a principio de temporada y solamente pensar en eso porque al fin y al cabo es el objetivo principal del club y si se puede lograr después algo más, pues bienvenido sea.

¿Ya le están tocando otros equipos o todavía es pronto?

Nada, nada, estoy centrado en lo que tengo ahora mismo, en lo que tengo delante que es cumplir el objetivo con el Parrulo, que es mi club, y no pienso en otra cosa.