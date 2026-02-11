El CD Benavente B - Villalpando escala a la sexta plaza en la Provincial

Triunfo del Benavente-Villalpando ante el Atlético Zamora (2-0) en un partido en el que el cuadro local dominó toda la primera parte, llevando peligro constantemente, pero sin fruto ya que el equipo capitalino supo hacerse fuerte en su área para repeler todas las acciones de ataque rival. Tras el descanso, los locales introdujeron cambios en sus filas y el guion se mantuvo, con un plantel anfitrión que se volcó, pero sin éxito hasta que en el minuto 84, en una jugada por banda, un balón al área cae a Guiller que remató para poner el 1-0

Al Atlético ya no le valía atrincherarse y dio un paso al frente a por el empate, pero el Benavente-Villalpando que estaba jugando bien y una bonita jugada colectiva, Fer sentenció con el 2-0.

Con este resultado el Benavente Villalpando es sexto en la clasificación.