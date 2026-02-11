El CB Zamora, a punto de dar la campanada ante el líder

El Caja Rural CB Zamora casi logra la gloria. Y es que los hombres de Saulo Hernández rozaron la proeza en la pista del líder, donde el Leyma Coruña a punto estuvo de sumar su segunda derrota de la temporada contra todo pronóstico. Fue un duelo muy competido donde los zamoranos siempre dieron la cara y jugaron de tú a tú ante un rival de gran potencial.

El Caja Rural CB Zamora afrontaba uno de los retos más complejos de la temporada: visitar la pista del líder absoluto, el Leyma Coruña. Los gallegos llegaban en un momento dulce, tras encadenar cinco victorias consecutivas y con un balance arrollador de solo una derrota en 18 partidos.

Primer parcial... engañoso

El guion inicial pareció confirmarse rápidamente cuando los locales endosaron un parcial de 10-3 en los primeros compases, amenazando con romper el encuentro por la vía rápida. Sin embargo, el conjunto zamorano demostró una personalidad férrea y despertó a tiempo. Lejos de amedrentarse, los pupilos de Saulo Hernández ajustaron su defensa, mostrándose mucho más intensos en la pintura, y encontraron fluidez en ataque. Un parcial de 0-7 devolvió la igualdad al luminoso (10-10), sorprendiendo a propios y extraños. Aunque la iniciativa del juego seguía siendo gallega, el CB Zamora se mantuvo firme, liderado ofensivamente por un estelar Omar Lo. Al término del primer cuarto, la diferencia era mínima (18-14).

Stymir trata de avanzar con el balón ante la oposición d e un rival. | ÁREA 11

El inicio del segundo periodo trajo otro arreón coruñés (4-0) que obligó a Saulo a parar el partido. El tiempo muerto surtió efecto inmediato. Omar Lo volvió a empatar la contienda (24-24), convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la defensa local. La insistencia zamorana tuvo premio con una canasta de Álvaro Martínez que ponía por delante a los visitantes por primera vez (24-26). El Coliseum enmudecía al ver cómo el Caja Rural CB Zamora lograba incluso su máxima ventaja (29-32) tras una canasta del estadounidense Colby Rogers. Los coruñeses, atascados, sufrían para anotar ante la gran defensa visitante. A pesar de los esfuerzos, el líder supo reaccionar antes del descanso para recuperar terreno (33-32) y forzar un nuevo tiempo muerto visitante. La ventaja se amplió (37-34) con la presencia de Ilimane Diop. En el tramo final de la primera mitad, el Caja Rural CB Zamora exhibió de nuevo su mejor versión para situar el marcador en 37-39, con Lo de nuevo como artillero. Finalmente, una canasta de Barro selló el empate a 39 justo antes de enfilar el túnel de vestuarios, dejando todo abierto para una segunda parte de máxima tensión.

Segundo tiempo

La segunda mitad arrancó con un Caja Rural CB Zamora espectacular. Omar Lo y un triple de Roberts situó a su equipo con seis puntos arriba (39-45). Precisamente el base americano siguió viendo aro (39-48) y el Coliseum volvió a quedarse mudo. Ahí estuvieron los locales Diop y De Souza para poner remedio a la situación (43-48). Incluso Díaz acortó más la desventaja (45-50). Pero Peris se encargó, con un triple, de acabar con la racha anotadora local (45-53). Dos tiros libres de Kristensen fijaron el 49-55 en el ecuador del tercer cuarto. Luego, durante varios minutos, ambos equipos se olvidaron de anotar. Cremo salió al rescate del Leyma Coruña con sus puntos (52-55). Radoncic formó más la maquinaria local (54-55). Pero fue Cremo el que revirtió la situación (58-57). El líder se imponía en el parquet, y a Saulo Hernández no le gustó lo que estaba viendo por lo que pidió un tiempo muerto para hablar con sus jugadores y hacer cambios. Al final, 60-57 con una última canasta de Thiam.

Todo para el último parcial

El intercambio de canastas, en los primeros minutos del último cuarto, beneficiaron a los locales (67-62). Kristensen hizo creer a su equipo que la gesta podía ser posible (67-64). Se entró en los últimos cinco minutos con cinco puntos abajo (69-64), que fueron tres después de que el manresano Naspler anotara dos tiros libres (69-66). La diferencia se mantuvo gracias al acierto de Álvaro Martínez (72-69). Todo era posible. Pero nadie contó con el serbio Dino Radoncic, que anotó cuando más lo necesitaba su equipo en un momento muy delicado (76-71). Fue el verdugo del Caja Rural CB Zamora. Ni Omar Lo lo pudo evitar, aunque Roberts, con un triple, puso el miedo en el cuerpo a los aficionados locales (78-76). Cuevas se encargó, con un triple, de liquidar el partido. A la conclusión, 81-76 y cabeza alta.