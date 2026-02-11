El Caja Rural CB Zamora se enfrenta hoy al líder, Leyma Coruña: "Visita al dentista" para los de Saulo Hernández

El Caja Rural CB Zamora, que brindó un gran partido frente a Mombus Obradoiro el pasado fin de semana, afronta hoy una nueva contienda de altos vuelos en Primera FEB. Un choque todavía más exigente que ese último, ya que visita al líder de la competición: Leyma Coruña.

Una tarea de lo más complicada

A partir de las 20.45 horas, el cuadro de Saulo Hernández tiene la difícil tarea de tumbar al mejor equipo de Primera FEB, según los números. O, al menos, la misión de intentarlo con las mismas ganas que mostró ante el otro "titán" de la competición, Mombus Obradoiro.

Ese objetivo lo encara con ganas el Caja Rural CB Zamora, incluso tratándose de un partido intersemanal, centrando su vista en estirar "los 30 minutos buenos de juego" que brindó el pasado sábado a los 40 que durará la contienda en el Coliseum Coruña.

El líder, un equipo "con energía y ritmo"

Esa persecución de un partido de buen nivel de principio a fin no es capricho. Se trata de un punto mandatorio para que el Caja Rural CB Zamora cuente con alguna opción de sorprender al líder en su casa.

Así lo aseguraba Saulo Hernández antes del envite: "es muy importante llegar de la mejor manera en el apartado físico para intentar igualar su energía y ritmo, para tener alguna oportunidad".

Y es que, Leyma Coruña es "uno de los equipos más rápidos de la liga, uno de los que más puntos consigue y la mejor defensa de la competición" gracias a que, por encima de toda la calidad que atesora su plantilla, es un conjunto "con doce jugadores que rotan de manera constante y ponen el 100% de intensidad cuando están en pista", según apuntaba el técnico zamorano.

Un oponente que castiga cada error

Así pues, el Caja Rural CB Zamora debe subir el listón. Y si ya cuajó "30 minutos de un baloncesto aceptable" frente a Mombus Obradoiro, pero eso no le bastó para llegar con opciones a la recta final del choque, hoy tendrá que elevar esa cifra para cubrir toda la duración del encuentro. Y es que, si el segundo clasificado era capaz de castigar cada error sin vacilar, el líder es todavía mucho más cruel en ese aspecto.

El talento del Leyma Coruña: sus nombres propios

Esa capacidad de aprovechar cada despiste del oponente la desarrolla Leyma Coruña con energía, pero también con la calidad de unos jugadores que no se debe pasar por alto.

Así lo señaló Omar Lo antes del duelo. "Es un equipo muy completo. Conozco a Diamil y a Thiam, compañeros en Senegal. Son buenos, pero también tiene buenos bases y buenos aleros", comentaba sobre un bloque con talentos de la talla de Cremo, Brnovic, Jorgensen, Radoncic o los nacionales Coll y Díaz.

Con (casi) todo a por la sorpresa

Con todo, el Caja Rural CB Zamora viaja preparado para luchar por el triunfo. Cuenta con todos sus hombres disponibles -a excepción del lesionado Bine Prepelic- y tiene ganas de resarcirse de su última derrota, ambición por hacer un gran papel en casa del gran favorito al ascenso.

El equipo zamorano tratará de poner ese deseo en práctica apelando a su identidad, basada en el esfuerzo continuo, y a la atención al detalle necesaria para limitar las pérdidas de balón, los errores y las segundas opciones en aro propio.