Victorias para el filial del River Zamora y el Ciudad de Toro en dos partidos cargados de goles

River Zamora "B" y Ciudad de Toro Prefabricados Duero saldaron con victoria sus compromisos del pasado fin de semana, dos envites que compartieron un marcador final cargado de goles pero que transcurrieron de forma bien distinta.

El filial del River gana en los últimos minutos

El filial del River Zamora en Tercera Federación sumó tres puntos el pasado domingo en Morales del Vino al superar por un ajustado 7-6 al Unión de Arroyo en un vibrante duelo, cargado de goles, que se resolvió en favor de los locales en los últimos minutos.

La contienda arrancó con los zamoranos por detrás en el marcador con un 0-2 que marcó la pauta del primer acto. Un tiempo que acabó con los visitantes dominando por 2-3. Sin embargo, el River Zamora "B" no tiró la toalla y, en la segunda mitad, igualó el encuentro y tomó la delantera en un intercambio de goles que cerró el gol de Javier Egido a un minuto del bocinazo final.

Goleada toresana a domicilio

El CFS Ciudad de Toro Prefabricados Duero alargó su racha de victorias en su visita al FS Cabezón, rival al que sometió con una goleada por 3-8 para enlazar su cuarto triunfo consecutivo.

Los toresanos abrieron el marcador en el minuto 17 y, en apenas 120 segundos, colocaron un 0-3 que dejaba encarrilado el choque. El equipo local redujo distancias antes del descanso, pero en la reanudación la escuadra de Grande se mantuvo firme para sentenciar el duelo en los minutos finales aprovechando el juego de cinco rival.