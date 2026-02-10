Saulo Hernández y Omar Lo, del Caja Rural CB Zamora, antes de medir fuerzas con el líder Leyma Coruña: "Son un equipazo que juega a ritmo muy alto"

El Caja Rural CB Zamora disputa mañana un partido intersemanal de altos vuelos en pista del actual líder de Primera FEB, Leyma Coruña, un rival cuya calidad no despierta ninguna sorpresa en la plantilla azulona. Así lo expresan las declaraciones tanto de Saulo Hernández, técnico de los zamoranos, como del jugador Omar Lo, coincidiendo ambos en señalar a los gallegos como todo "un equipazo".

Un rival de alta intensidad

"Jugamos en casa del líder de la competición, un equipo que solo ha perdido un único partido ante Obradoiro", destacaba el técnico azulón antes del envite, afirmando que, evidentemente, el reto "es de todo menos fácil". Saulo Hernández alabó el plantel de Leyma Coruña, un equipo de altísimo nivel que cuenta "con doce jugadores que rotan de manera constante y ponen el 100% de intensidad en pista los pocos minutos seguidos que están en pista".

Esos cambios e intensidad llevan a Leyma Coruña a ser "uno de los equipos más rápidos de la liga, uno de los que más puntos consigue y la mejor defensa de la competición", aseguró el técnico del Caja Rural CB Zamora, sobreponiendo a todo ello, e incluso a la calidad del líder de Primera FEB, esa "intensidad y ritmo de juego que proponen" porque su desempeño "es tremendo".

El objetivo zamorano, igualar la energía del líder

Por ello, Saulo Hernández asegura que, si los suyos quieren tener opciones frente al líder, deben "intentar igualar esa energía y ritmo", por lo que "es muy importante llegar al encuentro de la mejor manera posible en el aspecto físico".

"Es cierto que el partido ante Obradoiro fue de una gran exigencia y todo el mundo acabó cansado, pero el grupo tiene ganas de saltar a la pista tras la derrota. Es lo que más le apetece a los profesionales tras un mal resultado, tener pronto una nueva ocasión de llevarse la victoria y con ese ánimo vamos", comentó el técnico.

El Caja Rural CB Zamora, a la caza de 40 minutos completos

Saulo Hernández confía en que ese espíritu impulse a los suyos para "mejorar la versión ofrecida ante Obradoiro". "Creo que jugamos 30 minutos de un baloncesto muy aceptable el otro día, pero eso no basta ante equipos de este nivel como es Leyma Coruña. La clave estará en igualar el nivel de energía durante los 40 minutos"; indicó.

El técnico zamorano puso el acento a nivel técnico-táctico en las pérdidas de balón, ya que su rival "penaliza cualquier rato malo" con absoluta crueldad. Un apartado, el de los balones perdidos, que achacó a la juventud e inexperiencia de los jugadores de un Caja Rural CB Zamora que está trabajando en mejorar su circulación de balón y toma de decisión, aunque es una labor cuyos frutos "no suelen verse inmediatamente".

Omar Lo: "Leyma es un equipo muy completo"

Por su parte, Omar Lo, aseguró que si bien disputar un partido en miércoles hace la semana "un poco rara", él prefiere "jugar más y entrenar menos" y como él todo un Caja Rural CB Zamora cuya identidad se centra en el esfuerzo. Un valor necesario para superar a un Leyma Coruña "que juega a un ritmo muy alto y es un equipo muy completo".

"Cuenta con varios de mis compañeros de Senegal, a los que conozco. Tiene buenos bases, buenos aleros... es un equipo muy completo", destacaba sobre un rival que le motiva especialmente. "Tengo muchas ganas de competir contra un equipo así de fuerte y ojalá que lo hagamos durante 40 minutos. Porque contra Obradoiro solo competimos 30 y, para mí, esa será la clave del partido", subrayó.

A nivel individual, Lo está contento

Lo destacó que, a nivel individual, está contento, ya que tiene "mucha confianza en Saulo" y "él también la tiene en mí".

"En cada partido, trato de ser serio y buscar las cosas que puedan ayudar al equipo. Desde correr el campo bien, poner buenos bloqueos, defender, el rebote o poner energía... si al final meto puntos, pues es el extra. Para mí, lo importante es entender qué tengo que hacer para ayudar más al equipo", destacó sobre su rol, con el que está encantado en el Caja Rural CB Zamora.