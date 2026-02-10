Pablo Clavería agradece el trato recibido en el Zamora

Pablo Clavería publicó este lunes en redes sociales un escrito en el que muestra su agradecimiento al club rojiblanco, aunque no cita para nada al actual equipo técnico con David Vizcaíno y Óscar Cano al frente. Clavería, con raices zamoranas por una de sus abuelas que es natural de la comarca de Aliste, señala que "en la vida siempre me enseñaron que hablan más los actos que las palabras y eso es precisamente lo que me llevo de este capítulo: experiencias que me han permitido conocer personas increibles, compañeros que hoy ya puedo llamar amigos". Y da las gracias a la afición "por el cariño y el respeto desde el primer día", "a Aarón por convencerme de difrutar de una ciudad tan especial y de un proyecto bonito". También muestra su agradecimiento a Juan Sabas y a su equipo "por la confianza y el trato", a los trabajadores del club "y en especial a Carlos García".

Clavería, hijo del que fuera gran portero de la Selección Española de fútbol sala, prácticamente no disfrutó de minutos de juego desde la llegada de Óscar Cano y tras unas largas negociaciones durante las últimas semanas, solicitó el pasado domingo la baja en el Zamora. Pese a que el jugador madrileño no ha querido desvelar cuál va a ser su próximo equipo, diversas fuentes han apuntado que podría estar en el fútbol griego. n