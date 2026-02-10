Félix Mojón, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora, tras la victoria en León: "Tuvimos un problema de actitud"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, se mostró muy poco satisfecho por el triunfo pistacho ante ULE Ademar. Una victoria que llegó "en un partido con dos partes muy diferentes" y en el que detectó "un problema actitudinal" a erradicar en próximas semanas.

Un momento del encuentro Ademar B - BM Zamora / CEDIDA

Dos partes bien distintas en León

"Hubo dos partes muy diferenciadas. Una primera, con 42 minutos de juego muy buenos y una segunda, en la que cometimos muchos errores", resumía el entrenador gallego tras el triunfo por la mínima.

Mojón continuó analizando el encuentro: "Tras unos primeros minutos con problemas en las alturas defensivas, ajustamos muy bien atrás y el ataque se mostró fluido, atacando sobre el punto débil rival y moviendo bien la bola. Eso nos permitió firmar 19 goles en la primera mitad, una cifra muy buena".

"En la segunda parte, dimos opciones a diferentes jugadores, para repartir minutos y reservar a un par de jugadores con problemas, y ahí encadenamos muchos errores", añadió el técnico del BM Caja Rural Zamora.

Un problema de relajación

Según el técnico, el cuadro pistacho cometió "varias pérdidas de balón y errores en lanzamientos cómodos" que permitieron a ULE Ademar "corregir y marcar goles rápidos" que generaron "dudas y nerviosismo" en los zamoranos.

"Fue un problema de relajación, de comodidad. Buscamos goles bonitos no lanzamientos que acabaran en gol para generar confianza", señaló Mojón, admitiendo que "solo cuando llegó el tramo final, las dos últimas jugadas" el equipo volvió a gestionar el partido como debe hacerlo el líder.

Una situación fácil de mejorar

Mojón, pese a ser esta la segunda victoria por la mínima de los pistacho, afirmó no estar preocupado. "Son dos partidos muy diferentes pese a tener el mismo resultado. En uno, el ganado a Grupo Covadonga, se empezó mal ante un rival que nos hizo mucho daño y supimos manejar el partido y darle la vuelta a base de trabajo; el otro, en León, pese a salir bien después de una de las mejores semanas de entrenamiento del año, nos relajamos en su recta final", indicó.

"El partido del domingo es un problema actitudinal, de no matar el partido. Esto no puede volver a ocurrir, pero tiene una solución fácil. Debemos mirar hacia dentro", zanjó.

BM Sanse pierde y la brecha se abre

Por último, en cuanto al tropiezo de BM Sanse en Gijón y el valor de la victoria, Mojón indicó: "es un resultado que debe poner en valor nuestro trabajo".

"Perdieron en una pista en la que caímos el año pasado, pero en la que ganamos este curso. Eso nos indica que estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, no debemos levantar el pie del acelerador. En el último partido dilapidamos ocho goles, no podemos dejar que nos pase lo mismo con la ventaja en la clasificación".