La cantera benaventana ya tiene un título continental

Alcanzando el título de campeón de Europa con la Selección Española, David Novoa ha puesto de manifiesto el gran trabajo que ha realizado el fútbol sala benaventano con su cantera en las dos últimas décadas. Novoa es el último fruto, por el momento, de una cantera que se inició de la mano de Ramón Coomonte junto a otros muchos técnicos que también son culpables de esta inacabable lista de grandes jugadores, la mayoría con paso por el club del club Santa Cristina (Sebín, Alfonso, etc.).

Todo comenzó con el gran Charly, todavía en activo, que fue el primer jugador zamorano que llegó a la Selección Española, al que siguieron en años posteriores los porteros Marcos Vara y Dani Simón, con una amplia trayectoria en la máxima división del fútbol sala español, y en los últimos años se ha producido la irrupción no sólo de David Novoa, sino también de Malaguti que estuvo en la preselección para disputar el Europeo que finalizó el domingo con la victoria de España ante Portugal por 3-5.

Novoa se crió junto al resto de grandes jugadores benaventanos y se hizo asíduo en las categorías inferiores de la Selección Española, pero decidió dejar el Atlético Benavente al tiempo que Malaguti en la temporada 2022-23, una dura decisión pero que, a la postre, sería decisiva para su futuro en el mundo del fútbol sala. Palma Futsal le había fichado en 2021 aunque siguió jugando en Benavente, y recaló en O Parrulo de Ferrol y con el equipo gallego logró el ascenso a la máxima categoría. Ya en Primera, el ala benaventano encontró en Ferrol un magnífico escaparate y comenzó a destacar en la máxima categoría del fútsal español, hasta llamar la atención de Jesús Velasco.

El seleccionador le convocó en varias ocasiones y debutó con España en el pasado mes de octubre aunque finalmente decidió descartarle para el Europeo de Eslovenia. Sin embargo, la suerte estaba de parte del benaventano que volvió a la Selección pocos días antes del Europeo a raiz de la lesión de Dani Zurdo. Su actuación fue magnífica, adjudicándose el MVP en el partido contra Bielorrusia, y aportando dos goles al equipo nacional que volvió a proclamarse campeón de Europa después de ocho años.

Iván de Uña "Malaguti", también dejó el Atlético Benavente en las Navidades de 2023 y, tras proclamarse campeón de liga con el KS Constract polaco, recaló en el Burela, con el que ascendió a Primera, y desde el Tudelano llegó al Navarra desde donde dio el salto a Ferrol. El pívot benaventano también está en el área de influencia de la Selección Española con la que ha sido ya preconvocado y en cualquier momento puede pasar definitivamente al equipo nacional.

David Novoa toma el relevo en la Selección Nacional de su "padre deportivo", Charly que abrió el camino a los grandes jugadores benaventanos de fútbol sala. Carlos Muñiz Seisdedos se inició en las categorías inferiores del Interviu tras salir del Atlético Benavente, y debutó en la LNFS en el Móstoles en 2004. Tras dos años en el Pinto de Segunda, regreso a Móstoles y fue convocado en varias ocasiones por la selección española sub 21.

Dio el salto posteriormente a Guadalajara y al Lobelle de Santiago para entrar en la Selección Nacional Absoluta con la que llegó a disputar 21 partidos. Su carrera en la élite continuó pasando por Navarra, Santa Coloma y Levante para regresar a Benavente en 2016 donde fue artífice del último ascenso a Segunda. Cumple su undécima temporada en el equipo blanquiazul.

El portero Marcos Vara también acumuló una amplia trayectoria en la máxima categoría tras dar el salto desde Benavente al Lobelle de Santiago donde jugó cinco años. Su carrera continuó en el Santa Coloma y en el Baku United inglés, desde donde regresó a Santiago. Y terminó su carrera deportiva de nuevo en el Atlético Benavente donde ocupó el puesto de entrenador en la pasada campaña.

Vara fue compañero en su última etapa en Benavente del también portero Dani Simón que asimismo sabe lo que es jugar en la máxima categoría. Militó en el Atlético Benavente hasta la campaña 2013-14 e inició su periplo en la primera división en el Las Rozas Boadilla, para pasar por el Segovia y Leganés. Regresó a Benavente, donde juega desde 2019-20.

La relación de grandes jugadores benaventanos sería inacabable porque junto a Vara, jugaron en Lobelle y en otros clubes Chuso y Morito. Richi Felipe jugó en Zaragoza, Ángel Cadierno en Burela, Josico Vázquez, estuvo en la liga italiana y Jonny fichó por Móstoles, entre otros equipos.

Sin duda un precedente brillante de esta gran generación de futbolistas fue el campeonato de España que ganó aquel equipo cadete en el que estaban Chuso, Araza, Javi Martín, Javito o el portero Tomi que colgó las botas en la pasada campaña.

Pese a que han desarrollado su carrera en casa, hay actualmente en el equipo de Segunda B otros miembros de esta gran cantera formada en las pistas de Santa Clara y Las Heras, como puede ser el caso de Sergio Simón, Ángel Jiménez, Folgado, Javier Corral o los porteros Adri y Raúl.

Noticias relacionadas

Además, la relación de jugadores que se formaron en Benavente y que juegan fuera es muy larga, con hombres muy contrastados como es el caso de Yayo Marcos, Diego Heras, Diego Domínguez o el portero Bruno Galindo, que juegan en el Salamanca FS, y en el Ríver Zamora también está Eliseo. Pero no son los únicos porque recordar a todos sería casi imposible. n