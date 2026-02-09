Marcos López, del Club Taekwondo Benavente, se cuelga un bronce en el 50º Campeonato de España Absoluto

Marcos López, del Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor, lideró la destacada participación benaventana en el 50º Campeonato de España celebrado en Torrevieja al colgarse la medalla de bronce de su categoría.

Cita histórica en Torrevieja

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor estuvo presente en el 50º Campeonato de España Absoluto, celebrado el sábado 7 en el Palacio de los Deportes de Torrevieja con tres de sus jóvenes deportistas formando parte del combinado de Castilla y León: Marcos López, Marcos Baílez y Elvira Fernández.

Una presencia importante, ya que la cita reunió a más de 250 deportistas procedentes de todas las selecciones autonómicas para celebrar el medio siglo de vida del campeonato nacional en la disciplina, cuya primera entrega se disputó el 22 de febrero de 1976 en Barcelona.

La expedición benaventana posa para las cámaras tras participar en el Campeonato de España con Castilla y León. / Cedida

Marcos López, bronce con autoridad

En la categoría –68 kilos, el benaventano Marcos López, de tan solo 17 años, firmó un campeonato sobresaliente que le permitió colgarse una merecida medalla de bronce.

López arrancó con fuerza, imponiéndose en primera ronda al balear Pau Rodríguez por un contundente 18-3. En cuartos de final mantuvo el nivel y superó al navarro Xabier Tejero por 12-8.

Su camino se detuvo en semifinales ante un rival de talla internacional: el catalán Joan Jorquera, tercero del mundo y subcampeón de Europa, que se impuso por 28-12. Aun así, el rendimiento del benaventano confirma su progresión y lo consolida como una de las promesas más firmes del taekwondo regional.

Bailez y Martínez, sin premio pese al esfuerzo

En +87 kilos, Marcos Bailez cayó en cuartos de final ante el valenciano Iván Lysenko, campeón de Europa Sub-21, por 14-8, quedándose a las puertas de la lucha por las medallas.

Por su parte, en –62 kilos, Elvira Martínez no pudo superar su debut y perdió en primera ronda frente a la catalana Marta Domínguez por 10-2.

Próximo objetivo: Open de Holanda

El club ya mira hacia su siguiente compromiso internacional: el Open de Holanda, donde los deportistas benaventanos volverán a medirse con algunos de los mejores competidores del continente.