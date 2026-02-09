Kárate
Gran papel de Shotokan Kárate Benavente como anfitrión de la II Fase de la Liga Infantil, Sénior y Máster de Castilla y León
El club cosechó varias medallas y recogió los frutos del trabajo diario en La Rosaleda
C. J. T.
El pabellón de La Rosaleda de Benavente acogió el pasado domingo la II Fase de la Liga Infantil, Sénior y Máster 2026, una cita que reunió a cerca de 450 deportistas de distintas categorías y que convirtió la mañana en un auténtico escaparate de espíritu marcial, esfuerzo y superación. Un escenario en el que brilló el conjunto anfitrión, Shotokan Kárate Benavente, con una actuación destacada demostrando los frutos de su trabajo diario.
Tapioles y Ballesteros, protagonistas en categoría benjamín
Entre los resultados más sobresalientes del Shotokan Kárate Benavente ante su público destacó la actuación de Galder Tapioles, que se alzó con el primer puesto en Kata Benjamín Masculino y sumó además un segundo lugar en Prekumite Benjamín Masculino, confirmando su excelente estado de forma.
También subió al podio su compañero Mario Ballesteros, que logró un bronce en Kata Benjamín Masculino y otro tercer puesto más en Prekumite Benjamín Masculino, completando así una participación muy sólida para el Shotokan Kárate Benavente en esta categoría.
Podio para África García y oro para Arturo López en alevines
En Kumite Alevín Femenino +28 kg, África García consiguió un meritorio tercer puesto, mostrando determinación y una evolución técnica que la consolida como una de las jóvenes promesas del club.
Por su parte, Arturo López firmó una actuación impecable en Kata Discapacidad Física K40, donde se proclamó campeón, un resultado que refleja su constancia y su impecable ejecución.
Un equipo comprometido y en crecimiento
Además de los medallistas, también representaron al club Daniel Huerga, Nicolás Blanco, Sara Posado, Yanira Ballesteros y Vega San Román, quienes realizaron un meritorio esfuerzo competitivo. Varios de ellos se quedaron a las puertas de disputar la lucha por los metales en sus categorías y modalidades, agrandando la gran actuación de un Shotokan Kárate Benavente que dejó claro el trabajo que desarrolla y que se ve reforzado a nivel deportivo y personal en esta cita.
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- DIRECTO | AD Mérida - Zamora CF: así te contamos el partido (2-0)
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- ¿En qué obras se va a gastar mi ayuntamiento las ayudas de la Diputación de Zamora? Listado completo