Gran papel de Shotokan Kárate Benavente como anfitrión de la II Fase de la Liga Infantil, Sénior y Máster de Castilla y León

El pabellón de La Rosaleda de Benavente acogió el pasado domingo la II Fase de la Liga Infantil, Sénior y Máster 2026, una cita que reunió a cerca de 450 deportistas de distintas categorías y que convirtió la mañana en un auténtico escaparate de espíritu marcial, esfuerzo y superación. Un escenario en el que brilló el conjunto anfitrión, Shotokan Kárate Benavente, con una actuación destacada demostrando los frutos de su trabajo diario.

Tapioles y Ballesteros, protagonistas en categoría benjamín

Entre los resultados más sobresalientes del Shotokan Kárate Benavente ante su público destacó la actuación de Galder Tapioles, que se alzó con el primer puesto en Kata Benjamín Masculino y sumó además un segundo lugar en Prekumite Benjamín Masculino, confirmando su excelente estado de forma.

También subió al podio su compañero Mario Ballesteros, que logró un bronce en Kata Benjamín Masculino y otro tercer puesto más en Prekumite Benjamín Masculino, completando así una participación muy sólida para el Shotokan Kárate Benavente en esta categoría.

Podio para África García y oro para Arturo López en alevines

En Kumite Alevín Femenino +28 kg, África García consiguió un meritorio tercer puesto, mostrando determinación y una evolución técnica que la consolida como una de las jóvenes promesas del club.

Por su parte, Arturo López firmó una actuación impecable en Kata Discapacidad Física K40, donde se proclamó campeón, un resultado que refleja su constancia y su impecable ejecución.

Un equipo comprometido y en crecimiento

Además de los medallistas, también representaron al club Daniel Huerga, Nicolás Blanco, Sara Posado, Yanira Ballesteros y Vega San Román, quienes realizaron un meritorio esfuerzo competitivo. Varios de ellos se quedaron a las puertas de disputar la lucha por los metales en sus categorías y modalidades, agrandando la gran actuación de un Shotokan Kárate Benavente que dejó claro el trabajo que desarrolla y que se ve reforzado a nivel deportivo y personal en esta cita.