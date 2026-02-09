Rodrigo Fito, cuarto en los 200 metros lisos

El toresano Rodrigo Fito (Armunia) consiguió ayer una magnífica cuarta posición en los 200 metros lisos en el Campeonato de España sub 23 que se disputó en Sabadell con la participación de varios atletas zamoranos. Fito inició su competición con el segundo puesto en su semifinal con 21´´83, sólo superado por Juan Carlos Castillo que a la postre se proclamaría campeón de España. En la final, el velocista que entrena a las órdenes del zamorano Ramiro Morán mejoró su registro en la final, pero los 21´´62 sólo le permitieron terminar cuarto, un magnífico puesto dada su juventud que confirma su gran proyección que le ha llevado a poseer mejores registros que el recordman español Óscar Usillos a su edad.

También corrió bien el toresano Rubén Revuelta que acudía con la décimo tercera de las marcas en su primer año como atleta Sub 23 con el difícil objetivo de llegar a la final. Revuelta cumplió alcanzando la semifinal de los 60 vallas con una marca de 8´55 que le permitió pasar por tiempos. Y el vallista del Vino de Toro Caja Rural no pudo pasar de la séptima plaza en la primera semifinal, pero consiguió un gran registro con 8´´52 que es su nueva marca personal.

En los 800 metros femeninos, Marta Mitjans se proclamó campeona de España Sub23 por primera vez, con un tiempo de 2:05.72 y apenas dos días después de batir el récord de España Sub23 (2:02.44) en el World Indoor Tour Gold de Madrid. Y en esta prueba compitió la zamorana Nerea Miguel (Vicky Foods Athletics) que se quedó cerca de la final al terminar tercera con un tiempo de 2´17´´35. Por su parte, el también zamorano David Campo (U. León Sprint) corrió la tercera serie de los 1.500 pero no tuvo opciones y terminó el décimo primero con 4´21´´76.

El Benavente Atletismo tuvo su representante en los 800 lisos con Samuel Álvarez el Hassani que llegaba con una marca de 1´51´´62. Corrió la primera de las cuatro series, una carrera muy táctica y sin ritmo en las primeras vueltas, lo que penalizó sus aspiraciones de alcanzar la final . Fue segundo de su serie con 1´54´´88 a sólo siete décimas de la victoria que le daría acceso a la final directamente. En el cómputo global de las cuatro series de semifinales que se llevaron a cabo Samuel lograría el 9º puesto, muy cerca de los 6 atletas que disputaron la gran final.

Por otra parte, la catalana Jäel Bestué hizo historia este domingo al batir con 22.69 el récord de España de los 200 metros en pista cubierta en la reunión de Metz (Francia), mejorando los 22.81 de Sandra Myers el 15 de marzo de 1991 en San Sebastián. Jäel Bestué, de 25 años, que entrena a las órdenes del sanabrés Ricardo Diéguez, ganó la final A en Metz por delante de la sueca Nora Lindahl (23.19) y la neerlandesa Myrte Van der Schoot (24.14). El récord lo hizo en la tercera carrera de la tarde tras correr las semifinales y la final de los 60 lisos en 7´´29 y 7´´19. n