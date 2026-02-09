Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abren el embalse de Ricobayo ante el aumento de las avenidasDIRECTO | Elecciones en AragónAlerta por nevadas en ZamoraLa Vera Cruz de Zamora sigue sin recorridoRESULTADO | AD Mérida - Zamora CF
instagramlinkedin

FÚTBOL SALA

El Ríver Caja Rural encaja una dura derrota ante el ENCE Marín

Un lance del partido disputado en el Manuel Camba. | ALBA PRIETO

Un lance del partido disputado en el Manuel Camba. | ALBA PRIETO

M. L. S.

Zamora

El River Caja Rural tan sólo resistió ante un duro rival que ocupa el quinto puesto, durante la primera parte para terminar goleado (0-5) y condenado al último puesto de la clasificación. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents