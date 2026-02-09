Recoletas profundiza en su crisis de juego en Tenerife

Recoletas Zamora sigue sin mejorar su estado de forma y en tierras canarias no pudo ganar a un Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife que impuso su acierto exterior durante la primera mitad del choque para abrir una brecha que le permitió gestionar con relativa comodidad el resto del encuentro.

El equipo naranja supera así la racha de tres partidos contra tres rivales muy complicados como han sido Osés, Celta y Adareva, una serie que ha saldado con tres derrotas y muchas dudas respecto al estado de forma de un equipo al que parece pesarle demasiado el desgaste de una plantilla muy corta y que además ha sufrido diversas bajas desde la pretemporada.

El encuentro comenzó con un Recoletas Zamora que se imponía en defensa, provocando los fallos del rival, y conseguía sacar provecho a la contra para poner el 0-4 en el marcador. Pero Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife no tardó en reajustar su defensa, cortando las internadas del conjunto visitante para meterse en el partido. Eso, unido al acierto exterior de las canarias, y la total falta de él de las zamoranas, consiguió cambiar la situación en la cancha.

Las locales se colocaban por delante en el electrónico y, con su segundo triple convertido, ponía el 12-8 a 4 minutos para el final del primer cuarto. Ana Tainta anotaba también de tres para las zamoranas (el primero de los tres que convirtieron en todo el encuentro), pero el cuadro local seguía cerrando bien la zona y golpeando con el tiro lejano para abrir más la brecha y colocarse a 8 puntos del rival cuando terminaba el primer cuarto (21-13).

La dinámica del partido no cambiaba en el inicio del segundo cuarto. Completamente negadas en el tiro exterior, las de Raúl Pérez tampoco conseguían impedir que las canarias anotasen de 3 y estas seguían aprovechando ese acierto para sembrar los nervios en las filas de su rival y ampliar su renta que, en apenas un minuto y medio alcanzaba ya los 14 puntos (29-15).

Paraba el partido el técnico de Recoletas Zamora, que durante los dos minutos siguientes conseguía frenar el ataque de las locales. Sin embargo, seguían teniendo muchos problemas arriba las zamoranas, que apenas conseguían recortar en 4 puntos la diferencia antes de que Luque volviese a anotar de 3 y Stevanovic colocase el 34-19 en el luminoso, obligando a Raúl Pérez a pedir un nuevo tiempo muerto a falta todavía de casi seis minutos para el descanso.

Esta vez sí surtían efecto la charla y los cambios y, con Eva Carregosa muy enchufada, las zamoranas firmaban un parcial de 3-12 que las colocaba a ´solo´ 6 puntos del rival a 1´30 para el descanso (37-31). Pero la alegría duró poco y dos nuevos triples locales volvían a abrir la brecha hasta la decena (43-33).

La situación empeoró en un pésimo inicio del tercer cuarto en el que las visitantes desaparecieron por completo de la pista, encajando un 9-0 que las dejaba ya a 19 puntos del rival (52-33, minuto 23).

El tiempo muerto de Raúl Pérez frenó la escapada del rival y, aunque las suyas seguían sin ver aro, las distancias no aumentaron durante un par de minutos. Ya en la recta final del cuarto, el partido volvió a abrirse, con un Recoletas Zamora que, ahora sí, conseguía encontrar más espacios y recortaba mínimamente diferencias para entrar en el cuarto decisivo con 14 puntos de desventaja (57-43).

En el inicio del último cuarto, las visitantes lo intentaron desde la defensa, y le generaron muchos problemas al ataque canario, pero tampoco ellas conseguían ver aro y, pese a sus esfuerzos, apenas conseguían reducir diferencias y el tiempo corría (60-48, minuto 34). Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife lo tenía claro, no debía asumir riesgos ni correr, defender e impedir que el rival recortase distancias debía ser suficiente, y en ello se emplearon a fondo para mantener a raya a las de Raúl Pérez, que sumaron así una nueva y preocupante derrota.

Este resultado negativo lleva a las zamoranas a ocupar el puesto sexto de la clasificación que, pese a todo, colma las aspiraciones del equipo cuyo objetivo es, sin duda, jugar el play off de ascenso.

El equipo naranja jugará el próximo sábado en el Ángel Nieto ante un Paterna que cayó en casa ante el intratable Azulmarino (62-100) y ante el que las zamoranas tendrán que darlo todo para retomar la racha de victorias.

Esta jornada deparó algún resultado sorprendente como la derrota en casa del Osés frente al Melilla (68-72) tras un partido muy igualado que relega a las navarras a la quinta posición y se le pone muy difícil terminar entre las tres primeras.

Por lo demás, el Celta defiende su segunda posición y dio buena cuenta del AlQazeres (66-50) mientras Unicaja se impuso con gran ventaja en la cancha del Santfeliuenc (56-90). n