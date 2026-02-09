Raúl Pérez, entrenador del Recoletas: "Hemos cometido muchos fallos defensivos"

El entrenador del REcoletas Zamarat, Raúl Pérez, explicó tras el partido de ayer en Tenerife en declaraciones a la web del club naranja que el encuentro había sido "duro", y reconoció que "sabíamos de la importancia del partido" aunque puntualizó que "no hemos empezado mal, sabiendo cómo teníamos que jugar, defendiendo duro y siendo inteligentes, pero ha llegado un momento en el que ellas nos han acribillado a triples, ocho o nueve al descanso, demostrando que son el mejor equipo de la liga en triples, y nos lo hicieron pagar".

El técnico extremeño añadió que el Recoletas cometió "muchísimos fallos defensivos, muchísimos errores de scouting porque llevaba toda la semana diciéndolo que, contra equipos así, de inteligencia y experiencia, hay que tener las cosas claras, y hay que estar concentradas los cuarenta minutos".

Destacó además Raúl Pérez que su equipo tuvo "dos ratos muy malos, sobre todo uno en el segundo cuarto en el que nos cogieron una ventaja de 14 puntos y la salida del tercer cuarto en la que se nos han ido de 19. Luego hemos vuelto a remar, pero contra equipos así es muy difícil".

El entrenador naranja no duda que su equipo atraviesa "un bache físico y mental, estamos acusando las lesiones, sobre todo a nivel de entrenamiento, no podemos entrenar en condiciones y creo que se nota en la pista. Pero eso no es escusa porque Adareva tan sólo contaba con seis profesionales, más dos jugadoras de la cantera. Han jugado todas más de 30 minutos y han aguantado el ritmo perfectamente".

Noticias relacionadas

A su juicio, el equipo tiene que "seguir trabajando, ver el vídeo porque hemos tenido muchos errores y yo soy el primero que entono el mea culpa porque hemos cometido muchos fallos y hay que cambiar ciertas cosas". Además confía en poder recuperar durante esta semana a alguna de las lesionadas porque "nos hace falta recuperar la frescura y más ante un partido importantísimo en casa que tendremos que sacar sí o sí". n