Natación Zamora firma una actuación histórica en el Campeonato de España Máster de Castellón

El Club Deportivo Natación Zamora firmó una participación memorable en el Campeonato de España Máster de Invierno, disputado del 5 al 8 de febrero en la piscina de Castellón. El conjunto zamorano regresó con un balance excepcional tras medirse a 194 clubes de todo el país, logrando una destacada 38ª posición en la clasificación general, un registro que sitúa al club entre las entidades más competitivas del panorama máster nacional.

El rendimiento del equipo femenino fue especialmente brillante, alcanzando una sobresaliente 17.ª plaza nacional, un hito que consolida al Natación Zamora como uno de los referentes autonómicos en esta categoría.

Doce récords de Castilla y León en una competición para recordar

La expedición zamorana protagonizó una auténtica lluvia de récords regionales, rebajando hasta doce plusmarcas de Castilla y León a lo largo del campeonato. La combinación de experiencia, ambición y un excelente estado de forma permitió a las nadadoras y nadadores firmar tiempos históricos para la comunidad.

Sara Pomar, figura destacada con cuatro podios y cinco récords

En la categoría femenina, la actuación de Sara Pomar (Máster +30) fue uno de los grandes pilares del éxito zamorano. Pomar se proclamó campeona de España en 200 metros mariposa con un tiempo de 2:28.21, rebajando el récord autonómico. También se impuso en 400 metros estilos con un crono de 5:10.57, donde volvió a batir el récord de Castilla y León y, durante el pase, estableció una nueva plusmarca regional de 100 metros mariposa.

La zamorana completó su participación con una plata en 200 metros braza y un bronce en 200 metros estilos, prueba en la que volvió a rebajar el récord autonómico y, además, batió el de 50 metros mariposa durante el pase. Su campeonato, impecable de principio a fin, la situó como una de las nadadoras más destacadas del evento.

Fernández y Espinosa amplían el botín de medallas

La también zamorana Irene Fernández (Máster +30) sumó un subcampeonato en 400 metros estilos y dos bronces en 50 metros braza —con récord autonómico incluido— y 100 metros braza, además de un meritorio quinto lugar en 200 m estilos.

Por su parte, Eva Espinosa (Máster +30) brilló con una plata en 100 metros braza, donde rebajó el récord de Castilla y León, y un bronce en 200 metros braza, además de dos finales más en 400 metros estilos y 200 metros estilos.

Diez-Andino y López, récords y regularidad

En la categoría Máster +75, Carmen Elena Diez-Andino firmó dos nuevos récords autonómicos en 200 metros espalda y 100 metros espalda, además de completar un campeonato muy sólido en pruebas de libre.

También destacó Silvia López (Máster +20), que batió el récord regional de 50 metros mariposa y sumó varias posiciones de mérito en pruebas de libre y estilos.

Regularidad y esfuerzo en todas las categorías

Completaron la participación femenina María Victoria García (Máster +70), Cristina Lázaro (Máster +35) y Silvia Vela (Máster +45), todas ellas con actuaciones regulares y puestos destacados en sus respectivas series.

En el cuadro masculino, Ángel Cuadrado (Máster +40) firmó dos nuevos récords de Castilla y León en 50 metros libre y 100 metros libre, además de dos décimos puestos nacionales en pruebas de velocidad. Samuel Pérez (Máster +45) completó un campeonato muy competitivo con cuatro pruebas disputadas y posiciones entre los veinte mejores del país.

Los relevos, competitivos entre los mejores clubes

Los equipos de relevos del Natación Zamora también mostraron un excelente nivel. El 4x50 libre femenino +120 alcanzó un notable 8º puesto, mientras que los relevos mixtos de libre y estilos acabaron ambos en 14ª posición, compitiendo de tú a tú con clubes de gran tradición.

Resultados fruto del crecimiento del proyecto máster

Todos estos resultados reafirman el crecimiento del proyecto máster zamorano, que encara con ilusión los próximos compromisos de la temporada tras firmar una de las actuaciones más completas de su historia reciente.