El Zamora CF visita a la AD Mérida con una consigna clara: toca defender el play-off

Dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Tras ganar al Racing de Ferrol (1-0) y alcanzar los puestos de play-off al Zamora CF le toca ahora dar el siguiente paso, consolidarse en los puestos de privilegio y para lograrlo solo le vale la victoria. El equipo rojiblanco afronta esta tarde (18.15 horas) un nuevo reto que en este caso lleva a la expedición de la capital del Duero hasta Mérida, donde le espera un rival que ahora mismo es noveno en la clasificación pero que tan solo tiene dos puntos menos en su casillero que los de Óscar Cano, y que ha demostrado sacar un mayor rendimiento en sus encuentros como local.

Así las cosas, el vestuario sabe que no puede confiarse y llegará al estadio Romano José Fouto dispuesto a hacer valer su calidad ante un oponente que tratará de controlar los tiempos y del que el entrenador granadino destacó su nivel y su juego atrevido. «Aunque perdieron un activo importante han ido al mercado y han firmado muy bien. Si ya eran una buena plantilla, ahora son un mejor equipo», indicó el míster de los zamoranos que tiene claro lo que tendrá delante. «Es un equipo muy atrevido a la hora de ir a presionar, y en ese sentido se puede parecer a nosotros porque no tienen miedo de ir hacia adelante. Son valientes, van a buscarte, tiene interacciones por fuera muy peligrosas, gente por dentro muy buena…. Es un equipo que ha hecho muy bien las cosas y tienen una estabilidad que les permite hablar con sentido de la palabra proyecto». De hecho, el técnico aseguró que la AD Mérida «puede presumir del proyecto ya que tiene detrás una propiedad fuerte que ha invertido y ha generado una estabilidad».

Con todo, Cano tiene claro que será un contrincante que les pondrá las cosas complicadas, pero auguró que para el espectador «va a ser un partido bonito de ver entre dos equipos que intentarán ser protagonistas, con y sin balón», y mostró su esperanza en que «tengamos esa pizca de fortuna que siempre hay que tener para ganar».

Para este choque, el técnico rojiblanco tiene todos sus efectivos disponibles, aunque cierto que no se esperan muchas sorpresas en su equipo titular y lo previsto es que las variaciones sean mínimas para encarar este compromiso.

Posible once inicial del Zamora CF / LOZ

Dos bajas en el cuadro rival

Enfrente, los locales no estarán al completo para este choque. Fran Beltrán no podrá contar con los lesionados Carlos Doncel y Jacobo Martín, aunque sí tienen opciones de ser de la partida los tres fichajes de invierno con lo que confían obtener un plus de rendimiento: Gio Almeida, Hallsson y Sofiane.

Con respecto a los rojiblancos, Beltrán los definió como un muy buen equipo, que está haciendo las cosas muy bien». En la misma dirección señaló que «ha encontrado una identidad en la que se siente a gusto, que le permite tener a mucho jugador por dentro y entre líneas. Están compitiendo bien. Debería ser un gran partido entre dos equipos que, de manera distintas, quieren cosas parecidas». Así las cosas, y tal y como auguran desde ambos banquillos se espera un encuentro «bonito» entre dos rivales que tratarán de imponer su ley, si el temporal lo permite.