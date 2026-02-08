El Zamora CF cae en Mérida y sale de play-off

El Zamora CF regresó de vacío del Romano José Fouto tras caer por 2-0 ante el AD Mérida en un partido en el que resistió durante más de una hora, pero terminó cediendo ante la eficacia local y su propia falta de acierto en los momentos decisivos. Esta derrota hace que el equipo rojiblanco abandone los puestos de play-off y pase la semana sexto, a un punto de la quinta plaza.

El conjunto de Óscar Cano afrontó el encuentro con varias novedades en el once, entre ellas la presencia de Losada en ataque, y desde el inicio apostó por un planteamiento ordenado, consciente de la entidad del rival y del escenario.

El Mérida asumió el protagonismo con balón desde el primer minuto y encontró pronto la respuesta de Fermín. El guardameta zamorano firmó una intervención de mérito nada más arrancar el choque, evitando el gol de Hallsson y sosteniendo a su equipo en un arranque de claro dominio local.

El Zamora supo replegarse y competir desde la solidez defensiva, tratando de salir con criterio cuando recuperaba el balón. Aun así, el conjunto extremeño fue acumulando aproximaciones, con disparos de Rui y Chiqui que no encontraron portería. Pese a la presión, el Zamora también dejó destellos ofensivos. En el minuto 35, una buena acción colectiva estuvo cerca de culminar en gol de Abde, en una de las llegadas más claras del equipo rojiblanco en la primera mitad.

El partido tuvo momentos de tensión, con un penalti reclamado por el Mérida que el colegiado no concedió y un gol (bien) anulado a Rui Gomes por haber salido previamente el balón del terreno de juego, decisión que mantuvo el empate. Antes del descanso, Abde volvió a intentarlo desde fuera del área, pero su disparo se marchó alto. El 0-0 al intermedio reflejaba el esfuerzo defensivo del Zamora y su capacidad para mantenerse firme ante un rival con más posesión.

Tras el paso por vestuarios, el Mérida volvió a salir con intensidad y generó peligro a balón parado. El Zamora trató de responder adelantando líneas de forma progresiva, aunque sin lograr continuidad en campo contrario. Kike Márquez dispuso de una buena ocasión en el minuto 59, pero su remate se fue fuera, y poco después el encuentro se inclinó definitivamente del lado local.

Dos golpes en once minutos

En el minuto 64, Lancho adelantó al Mérida con un remate de cabeza que rompió el equilibrio. El gol obligó al Zamora a asumir más riesgos en busca del empate. El equipo rojiblanco lo intentó con determinación, pero le costó retener el balón y encontrar claridad en los últimos metros. Una larga carrera de Kike Márquez desde campo propio pudo cambiar el signo del partido, pero su finalización no encontró portería.

El Mérida aprovechó los espacios y un error de Markel para que, en el minuto 75, Sofiane firmara el 2-0 tras quedar solo ante Fermín, un golpe casi definitivo para las aspiraciones zamoranas. Aun así, el Zamora no bajó los brazos. Mario García lo intentó desde fuera del área y, ya en el minuto 89, el mismo jugador estuvo muy cerca de marcar con un remate que se estrelló en el palo, en la ocasión más clara del equipo en el tramo final.

El pitido final confirmó una derrota que castiga en exceso a un Zamora competitivo durante muchos minutos, pero penalizado por la falta de acierto y la efectividad del rival. Con este resultado, el conjunto rojiblanco cede el quinto puesto en la clasificación precisamente al Mérida, que se coloca un punto por encima.

La próxima jornada será clave para reaccionar. El Zamora recibirá en el Ruta de la Plata al Barakaldo, un rival directo en la lucha por la zona alta, en un duelo que exigirá máxima concentración y una mejor gestión de los momentos decisivos para volver a sumar de tres.