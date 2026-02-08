El Recoletas visita a otro de los rivales fuertes de la Liga

El Recoletas Zamarat jugará este domingo un nuevo partido contra un equipo fuerte de la Liga, un Adareva tinerfeño que ocupa el undécimo puesto y ha sumado tres victorias menos que las zamoranas, pero será un rival muy complicado porque dispone de una plantilla muy experimentada. Jugadoras como Patricia Soler, la ex del Zamarat Marta Gómez o la serbia Bojana Stevanovic, son un cartel de presentación temible y encabezan una plantilla corta pero en la que tampoco son desdeñables la canadiense Louise Forsyth o la canaria María Luque.

Las canarias ya saben lo que es ganar en el Ángel Nieto en la primera vuelta (66-72) en un mal partido del Recoletas que este domingo saldrá convencido de que puede devolverles la derrota a las canarias pese a que Marta Fernández y Aina Martín siguen lesionadas. De todas forma, el Adareva no es un equipo especialmente fuerte en su cancha donde tan sólo ha podido ganar tres partidos en lo que va de Liga y contra rivales de la parte baja de la clasificación.

El entrenador del Zamarat, Raúl Pérez, reconoce que le preocupa la experiencia que acumulan las jugadoras del Adareva: "Tienen una plantilla corta pero con fichajes de mucha calidad. Juegan práticamente con siete pero son jugadoras de mucha entidad en la liga, de mucha experiencia", y además se mostró preocupado por el momento delicado por el que pasa el Recoletas: "Nos está costando más, cometemos más errores de la cuenta y equipos como Adareva nos lo pueden hacer pagar".

El técnico naranja valoró positivamente la primera parte de su equipo contra el Celta: "Se fueron siete arriba al descanso cuando nosotros habíamos sido incluso superiores, pero desconectamos muchos en la segunda parte. Por eso, la clave será cometer los menores errores posibles y plantearles un partido duro para que ellas no pongan el balón donde quieren, que nosotras llevemos el ritmo, hagamos la defensa que nos caracteriza y recuperemos la alegría que hemos perdido en los últimos partidos".

El entrenador del Zamarat no podrá contar todavía con sus dos lesionadas, Marta Fernández y Aina Martín, y recordó que los rivales están fichando en este periodo invernal: "Nosotros no tenemos ese poder, es una pena, y nuestros fichajes de invierno van a ser Aina y Marta. Están con muchas ganas de volver y su regreso nos permitirá entrenar con más gente, rotar más y el equipo lo notará. Ojalá la semana que viene podamos contar con todas las jugadoras después de cinco meses y medio". "Somos un equipo que necesitamos un ritmo alto, apretar, porque a lo mejor no tenemos tanta calidad o tanta experiencia como otros equipos y en muchos momentos nos salva el físico, la energía, el ir por delante de los rivales. Somos de los equipos que más entrena de la Liga y se ha notado en la primera vuelta. Ahora nos está pasando al revés. Intentaremos hacer rotaciones más cortas pero no es fácil porque quiero jugar de una manera y no puedo. Además este equipo no está preparado para otro tipo de baloncesto y nos está costando más. Hay que intentar llegar al final con opciones para poner ganar". n