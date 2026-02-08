Recoletas vuelve a caer ante Adareva

El Recoletas Zamora demostró el mal momento de forma por el que atraviesa tras encajar en Tenerife una nueva derrota (64-53) tras un partido en el que nunca se mostró capacitada para sacar algo positivo ante un rival que, en teoría, podría ser asequible pero que se impuso de principio a fin. El equipo naranja viajó a Canarias con solo ocho jugadoras que acusaron el enorme desgaste físico que vienen realizando a lo largo de toda la temporada en la que las lesiones han perseguido al Zamarat.

Comenzó el partido con ventaja zamorana de 0-4 y 2-6 pero pronto Marta Gómez, la lanzadora ex del Zamarat, comenzó a imponer su eficacia desde el perímetro y Adareva alcanzaba los primeros cinco minutos de juego con su primera ventaja en el marcador de 9-8 tras una canasta de la veterana Patricia Soler.

No funcionaba la defensa zamorana y el equipo de La Laguna se escapó a 21-13, un marcador más que preocupante para el Recoletas que no terminaba de entrar en juego. Y las cosas no mejoraron al comienzo del segundo cuarto cuando el equipo canario lograba su máxima ventaja con 29-15 tras un nuevo triple de Marta Gómez que provocó el tiempo muerto de Raùl Pérez.

Parecío enderezarse ligeramente la mala marcha del Recoletas que a partir de ahí se situó en desventajas de en torno a los diez puntos e incluso las naranjas llegaron a acercarse a 6 puntos tras dos acciones de Eva Carregosa, pero dos triples más de Marta Gómez que firmaba un 5/5 reestablecieron los diez puntos al descando (43-33).

Y si las cosas podían volver a empeorar, empeoraron estrepitosamente con el 7-0 que se dejaban endosar las zamoranas para que su entrenador solicitase tiempo muerto a la desesperada con un 52-33 que dejaba un margen mínimo de reacción al Zamarat.

Pero no se vino abajo el equipo zamorano que siguió luchando en defensa y, pese a situarse por primera vez con 20 puntos de desventaja (53-33) anotaba sus dos primeros puntos de la segunda parte cuando ya habían transcurrido cinco minutos de juego. Apareció entonces Ana Tainta y el marcador se ajustó en un abrir y cerrar de ojos a 53-41.

Bastó un nuevo tiempo muerto del equipo canario para que Adareva volviera a distanciarse a 57-41. Además el último cuarto comenzó con un triple canario que fue la puntilla (60-43) para el Recoletas. Llegó entonces el desastre por ambas partes pero la reacción zamorana no llegaba porque ni siquiera entraban los tiros libres.

Llegó por fin un triple de Ana Tainta para poner el 60-48 cuando ya solo quedaban cinco minutos para el final del partido. Pero los fallos seguían sucediéndose a un lado y a otro y el encuentro ya no dio mucho más de sí para cerrarse con 64-53.