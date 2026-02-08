Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder en Mérida: "Es el día de creer más en los chavales, no puedo reprochar nada"

Óscar Cano admitió al término del choque que sabían que iba a ser un partido "incómodo". Con la derrota bajo el brazo, el entrenador del Zamora CF hacía un primer análisis de lo sucedido y recordaba que "el partido de la primera parte es muy igualado". "Ellos tienen mucha energía para presionar, son gente elegida con esas condiciones, con esas características y sí que es cierto que la segunda parte no nos hemos parecido en nada al Zamora", hecho que les pasó factura.

En su intervención recordó la gran ocasión de Kike Márquez, muy clara, donde "es capaz de cambiar de ritmo y que se le abra un panorama para sí mismo, como ha elegido, o para Abde, que era el que llegaba libre para poder empujar la pelota prácticamente, porque hasta el portero estaba atento a la situación de Kike. Y a partir de ahí sí que es cierto que la desgracia de la falta y después también la del segundo gol", los terminó de condenar.

Felicitar al rival

Además de felicitar al rival, que "va a pelear por estar en play-off porque es un gran equipo con un club de Premier League que está detrás, Cano aseguró que "es el día que yo creo más en mi equipo. No se puede estar todos los días bien, no se pueden ganar todos los partidos, porque si no se genera una falsa realidad. El equipo, hablo desde mi presencia aquí, ha hecho muy buenos partidos, incluso este, haciéndolo mal, hemos tenido la situación que nos podía haber adelantado en el marcador". Con todo, dejó claro que "es el día de creer más en los chavales. A pasar el luto, el lunes a entrenar, descansar el martes y preparar de la mejor manera el partido del domingo que viene". "No le puedo reprochar nada a esta plantilla", insistió el granadino.

Declaraciones del entrenador rival

Fran Beltrán comentó que "es una victoria importante a nivel clasificatorio, aunque es una lástima no haber empatado el gol average (el Zamora ganó 3-0 en la ida). El equipo hizo un partido muy completo. Estamos contentos, aunque viene una semana corta y mañana toca entrenar y analizar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Tengo la sensación de que en los primeros minutos teníamos dudas y no estábamos ajustando bien la presión. A la que logramos dos o tres ocasiones, mejoramos y estuvimos mejor que el Zamora en el resto de la primera parte. La segunda ha sido nuestra, hemos hecho una gran segunda parte. Y los cambios dieron mucha energía con su entrada. El equipo va creciendo. Tenemos que ser conscientes de la competición en la que jugamos, y la próxima jornada será clave. No tiene nada que ver el partido de hoy que el siguiente con el Ourense. Estamos en un buen momento, y en un momento en el que aún tenemos que terminar de construir el equipo adaptándonos a las pérdidas y a las nuevas llegadas", concluyó.