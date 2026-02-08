Fútbol | Tercera RFEF
Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Estoy cansado de que la gente infravalore el trabajo que hacemos"
El responsable de banquillo azulón admite que necesitaban "un partido así"
P. F.
Tras la importante victoria ante el Atlético Mansilles en Los Barreros, el entrenador del Villaralbo no ocultaba su satisfacción, pero confesaba que la primera parte fue mucho mejor que la segunda, donde el rival “mereció más”.
“Creo que hemos hecho uno de los peores partidos, si no el peor, en casa. Nos ha generado muchísimo. Pero estoy muy contento porque necesitábamos un partido así, que quizás sin merecerlo también ganarlo”, admitió Oji que se mostró “tremendamente orgulloso” de los suyos. “Hemos vuelto a dejar la portería cero contra un equipo que ofensivamente tiene muchísimas cosas y que llevaba siete partidos sin conocer la derrota y tiene números de play-off”. Con todo, el entrenador de los azulones alzaba la voz y confesaba estar “cansado de que la gente también infravalore el trabajo que estamos haciendo porque parece que te enfrentas al Mansillés y que es un equipo de la zona baja y no es así”, comentó al tiempo que recordaba que todos los rivales a los que se enfrentan “se dejan la vida”.
Este +3 es para la afición
Además, quiso dedicar este +3 a la afición que “nos arropó más que nunca”. “Vimos que la afición de Mansillés tampoco se portó de la manera que debía, y ahí estuvieron los nuestros arropándonos: la victoria es para ellos”.
En su comparecencia, Oji subió el nivel para destacar la valentía de los suyos porque “lo que hicimos tiene muchísimo mérito. No me canso de repetir que, a pesar de cómo está el campo, de enfrentarnos a rivales posiblemente superiores a nosotros, seguimos ahí dando el do de pecho y estoy muy contento”, explicó el responsable de banquillo quien cree firmemente que el Villaralbo tiene menos puntos de los que merece.
Para concluir apuntó que “cada día estamos más cerca de conseguir el objetivo” y ya están con la mirada puesta en su próximo compromiso que tampoco será sencillo ante La Virgen del Camino.
