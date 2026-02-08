Un gol tempranero devuelve la sonrisa a la CD Bovedana

La Bovedana consiguió una valiosa victoria a domicilio tras imponerse por 0-1 al Capiscol CF, en un encuentro muy serio del conjunto visitante que le permite volver a la senda del triunfo y recuperar sensaciones en este tramo de la temporada.

El partido comenzó con una Bovedana bien plantada sobre el terreno de juego, mostrando desde el inicio intensidad y orden. Fruto de ese buen arranque llegó el único gol del encuentro en el minuto 11, cuando Blanca culminó con acierto una acción ofensiva para adelantar a su equipo en el marcador.

Tras el tanto, el conjunto zamorano supo interpretar el partido con madurez, controlando los tiempos y mostrando una notable solidez defensiva. El Capiscol intentó reaccionar y ganar metros con el paso de los minutos, pero se encontró con un rival bien organizado que apenas concedió ocasiones claras.

En la segunda mitad, el guion se mantuvo similar. La Bovedana apostó por mantener la ventaja con un trabajo colectivo destacado, mientras que el Capiscol buscó el empate con más corazón que claridad. La defensa visitante y el buen hacer del bloque impidieron que los locales encontraran premio.

El paso de los minutos fue jugando a favor de la Bovedana, que supo sufrir cuando fue necesario y defender el resultado hasta el pitido final. La falta de acierto volvió a penalizar al Capiscol, que suma una nueva derrota y ve cómo se complica su situación en la clasificación.

Con este triunfo, la Bovedana suma tres puntos importantes que le permiten asentarse en la zona media y afrontar con mayor confianza las próximas jornadas. En la siguiente fecha, recibirá en casa al Atlético de Laguna Lince, un rival directo en la lucha por las posiciones tranquilas de la tabla, en un duelo que se presenta clave para confirmar la mejoría del equipo.