Fermín Sobrón, portero del Zamora CF da la cara tras perder ante la AD Mérida

Al término del encuentro del Zamora CF en Mérida, Fermín Sobrón admitía que “no nos hemos sentido cómodos en ningún momento. Ellos han ejercido una presión bastante buena que nos ahogaba la salida de balón. No hemos conseguido encontrar a los hombres de arriba”, se lamentaba el portero que, no obstante, tuvo varias acciones de mérito durante el choque.

“Era un partido importante, pero queda mucha Liga. Hay que levantarse, seguir y recuperar esas sensaciones que nos llevaron hasta donde estábamos. No queda otra que levantarnos”, indicó tras el choque.

Además, recordó que “pese a no estar bien, el partido estaba siendo bastante parejo. El primer gol cambia el signo del encuentro. Es una pena porque, aunque nos presionaban, no estaban tan cómodos”. Además, lamentó el hecho de no haber aprovechado, o intentado seguir vivos, con el 1-0 porque luego todo es mucho más difícil. “A partir de las 2-0, anotar dos goles es muy complicado”.

Con todo, el cancerbero inssitió en que “hay que confiar en lo que estamos haciendo, entrenar como animales y decirle a la gente que queda mucho y que juntos lo podemos conseguir”, apuntó.

Próximo envite

Respecto al choque ante el Barakaldo del domingo en casa sabe que hay que “digerir la derrota rápido” y “desde el miércoles volver con la mente puesta en coger sensaciones y llevárnoslos tres puntos”.

Para terminar, insistió en que todo está muy igualado y “va a ser así hasta el final. Hay que apretar los dientes, confiar y saber que en los malos momentos es cuando se hacen los equipos grandes”.