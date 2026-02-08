El CD Benavente no pudo con el penúltimo

El CD Benavente salió derrotado del Alfonso San Casto tras caer por 1-0 ante el CDF Helmántico en un partido clave que se le escapó demasiado pronto y que complica su situación en la clasificación. Un gol en los primeros compases marcó el desarrollo de un encuentro en el que el conjunto tomatero no encontró el camino para revertir el marcador.

El equipo dirigido por Santi Redondo afrontaba la cita con la necesidad de sumar ante un rival situado en la parte baja de la tabla, pero el inicio fue adverso. En el minuto 10, Jaime aprovechó una acción ofensiva del Helmántico para firmar el único gol del partido, un tanto que obligó al Benavente a remar a contracorriente durante más de ochenta minutos.

Tras el golpe inicial, el Benavente trató de asentarse sobre el terreno de juego, buscando equilibrio y mayor presencia con balón. Sin embargo, le costó generar continuidad en ataque y transformar la posesión en ocasiones claras ante un Helmántico bien ordenado y cómodo defendiendo su ventaja.

El paso de los minutos no cambió el guion. El conjunto benaventano lo intentó con insistencia, pero sin la claridad necesaria en los metros finales. El rival, consciente de lo que había en juego, supo gestionar el resultado y cerró espacios, obligando al Benavente a jugar lejos de la portería.

Tras el descanso, Santi Redondo movió el banquillo con la intención de cambiar el ritmo del partido. Las sustituciones aportaron energía, pero el equipo siguió encontrándose con dificultades para superar el entramado defensivo local y generar peligro real.

El Helmántico, por su parte, defendió con orden y buscó ralentizar el juego, consciente de la importancia de los tres puntos. El Benavente empujó, pero el tiempo fue pasando sin que el marcador se moviera, aumentando la sensación de frustración visitante.

En los minutos finales, el conjunto tomatero volcó esfuerzos en ataque, aunque sin éxito. La falta de acierto y la precipitación impidieron al Benavente rescatar al menos un punto de un partido que se había torcido desde muy pronto.

La derrota supone la tercera en las últimas cuatro jornadas para el Benavente, que se queda en la décima posición de la tabla y ve frenada su progresión en un momento clave del campeonato. En contraste, el Helmántico, penúltimo clasificado, encuentra oxígeno y esperanza con este triunfo.

La próxima jornada se presenta decisiva para los intereses benaventanos. El CD Benavente recibirá en el Luciano Rubio al Cubillos, un rival directo del que solo le separa un punto, en un duelo que se antoja fundamental para cambiar la dinámica y recuperar sensaciones. Por su parte, el Helmántico visitará al Béjar Industrial Fibritel con la oportunidad de seguir escalando posiciones.