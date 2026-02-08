El Balonmano Caja Rural Zamora quiere alargar su racha ante ULE Ademar de León

El Balonmano Caja Rural Zamora viaja mañana a León para visitar a ULE Ademar, rival frente al que pretende dar continuidad a su gran racha de resultados que le ha llevado a ser líder indiscutible de la liga en el Grupo B de Primera Nacional. Un puesto que siempre invita a los rivales a dar lo mejor de sí mismos, un desempeño que hace del filial ademarista un conjunto peligroso.

GALERÍA | Remontada de líder del Balonmano Caja Rural Zamora / Alba Prieto / Alba Prieto

Un rival con mucho talento

Con el Hansi Rodríguez como escenario, mañana domingo a partir de las 12.00 horas, el conjunto de Félix Mojón se enfrenta con un contrincante "que despliega un juego vistoso, que cuenta con bastante velocidad en la circulación de balón y con buenos lanzadores como Óscar y Carrión", según apuntaba el técnico, consciente de la calidad de un ULE Ademar al que todos esperaban "más arriba en la tabla". Una clasificación en la que es décimo.

Todos quieren ganar al líder

Por ese talento ademarista y porque, como subrayó Mojón, "todo rival saca sus mejores armas contra el líder", el BM Caja Rural Zamora viaja con la intención de dominar la contienda desde sus albores.

"Tenemos que llevar preparadas todas las opciones que puedan darse durante el partido y estar muy concentrados desde el inicio, intentar tener una salida fuerte para que el rival baje. Si no, el partido será más complicado", señaló el técnico, recordando las dificultades vividas pocos días atrás para superar a Grupo Covadonga. Un rival de características similares.

Una rotación amplia buscando la irregularidad rival

La derrota de BM Sanse ante ULE Ademar semanas atrás pone sobre aviso a un BM Caja Rural Zamora que espera no verse sorprendido por la capacidad de lanzamiento leonesa y marcar la diferencia a partir de su rotación. Y es que, los pistacho, mantienen un alto nivel de juego con independencia de sus hombres en pista; algo que, al resto rivales le cuesta conseguir.

Además, está el hecho de que el filial leonés se ha mostrado "algo irregular" hasta ahora, motivo por el que no está peleando por las primeras plazas. Una debilidad a la que los pistacho intentarán sacarle partido, como ya hicieron en precedentes previos, aunque "cada partido es un mundo" y esas referencias hayan podido perder peso.

Quirófano para Felipe Ferreira

Una vez más, el BM Caja Rural Zamora acudirá al choque con dos bajas: Pau Ortega y Felipe Ferreira. El catalán, capital para los pistacho, avanza en su recuperación y podría reaparecer en unas semanas. Por contra, el diagnóstico de rotura de ligamento cruzado para el lateral brasileño se confirmó esta semana y el carioca tendrá que pasar próximamente por quirófano.