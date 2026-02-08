Balonmano / Primera Nacional
El Balonmano Caja Rural Zamora gana pero muestra dos versiones ante el Universidad de León Ademar (29-30)
La victoria de los pistacho fue sufrida a pesar de que al descanso se llegó 12-19
A. O.
Nueva victoria para el líder, el BM Caja Rural Zamora que fue mejor, dominó y se impuso con rotundidad en la primera parte del encuentro ante el Universidad de León – Ademar, aunque tras el descanso se sufrió más de lo esperado.
Tras unos minutos iniciales de tanteo, el equipo de Félix Mojón entró en calor y empezó a crecer en pista. Los Guerreros de Viriato dieron con la tecla en defensa y encontraron el camino del gol, lo que permitió que las distancias en el marcador fueran creciendo.
Los zamoranos estaban cumpliendo con las expectativas y en la primera parte apenas dieron concesiones, lo que permitió llegar al descanso con un prometedor 12-19.
Segunda parte
En la segunda mitad, la premisa pasaba por mantener la solidez y consistencia mostrada, y así salieron los pistacho pero los locales no arrojaron la toalla y remaron contracorriente, castigando cualquier fallo zamorano.
Así, y lejos de lo que podía pensarse, los leoneses se pusieron a uno y pelearon por sacar algo positivo. A falta de 15 segundos el marcador era de 29-30 y balón para los locales que tuvieron un disparo final con el reloj a cero que se estrelló contra la barrera.
Al final, sufrida victoria con un BM Zamora que mostró dos caras.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
