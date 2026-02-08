Saulo Hernández: "Los balones divididos tienen que ser siempre nuestros"

El entrenador del CB Zamora Saulo Hernández explicó tras el partido que "tenemos que salir contentos por un lado y por otro, un poco cabreado. Contento porque, ganarle en la suma de tres cuartos a Obradoiro -ganarle dos y empatar uno- es difícil para nosotros y habla del compromiso y del nivel de mis jugadores, incluso cuando las cosas ya no iban bien. Pero me da rabia como entrenador que haya cosas que parecen fáciles para el entrenador pero que no lo son para el jugador. Ha habido tres factores que han condicionado el partido: las pérdidas que ellos nos han penalizado con canastas fáciles pero es el mejor equipo de la liga en anotar después de pérdida y algo tendrá que ver su defensa; en la primera parte hemos tomado malas decisiones en los block outs dependiendo del jugador que tenía la bola, pero eso es porque ellos mueven el balón muy bien, a una velocidad tremenda, y en los balones divididos es lo que más me fastidia, porque tienen que ser todos nuestros porque, cuando eres el pequeño en la pista, cada balón dividido tiene que ser tuyo para poder competir". El técnico zamorano se mostró satisfecho con las rotaciones porque será una semana con tres partidos muy duros: miércoles en Coruña y el domingo contra Tizona.

Por su parte Diego Epifanio, tras volver a ganar en el Ángel Nieto, quiso felicitar a los suyos y agradecer a los aficionados que se desplazaron para ayudarles en este encuentro. Así mismo quiso “dar la enhorabuena a Zamora, porque creo que durante muchos minutos nos ha puesto las cosas muy difíciles”. El entrenador recordó que rompieron el encuentro en el segundo cuarto, pero reconoció que “en la segunda parte no hemos sido capaces de ampliar el marcador. De hecho, ellos nos han ganado. Hemos empatado el tercer cuarto y hemos perdido el último cuarto”, comentó Epi. “No sé si ha sido una cosa de energía, de que veníamos la semana un poco con gripes, pero nos ha faltado un poco de determinación en momentos puntuales. Ha habido momentos en los que hemos jugado andando. Creo que también es mérito de que ha habido momentos en los que Zamora nos ha defendido muy bien y nos ha sacado un poco de nuestro timing, de nuestro ritmo. Eso les ha permitido a ellos, por su buen trabajo, que en el resultado de la segunda parte hayan salido vencedores”.

Preguntado por Zamora y donde los ve confesó el cariño que dispensa Saulo y a su staff y “si es por eso, les veo lo más lejos posible”. “Si siguen manteniendo su esencia, lo que les ha hecho ser merecedores de estar tiempo en play-off, seguro que acabarán dando mucha guerra”, comentó, además de desearles mucha suerte.

Respecto a ellos mismos y su objetivo de ser campeones, indico que “somos 13 jugadores en la plantilla y hay que saber que cada balón que compitamos es muy importante, que cada segundo en la pista es muy importante. Y, a partir de ahí, intentar seguir manteniendo el día a día, que está siendo muy bueno de trabajo, y en los partidos compartir el balón en ataque, sin nada de egoísmos, que creo que por ahora no les está viendo, y hacer todo lo que dependa de nosotros para seguir ahí arriba y competir todos los partidos”, apuntó en sala de prensa.

Noticias relacionadas

“Nuestro objetivo el primer día era ser el mejor equipo que podamos llegar a ser, y por ahí el camino vamos. Luego ya todo lo determinará lo que hagan el resto de los equipos, pero creo que nosotros, si no nos salimos de la línea de trabajo que están haciendo mis chicos, al final de temporada nos sentiremos orgullosos”, concluyó. n