Las aficiones llenaron el Pabellón Ángel Nieto

Nos estamos acostumbrando a que el CB Zamora sea capaz de conseguir algo que desde hace mucho tiempo parecía imposible en una ciudad como Zamora: llenar el Ángel Nieto. El equipo ha conseguido que los zamoranos regresen al baloncesto y ayer quedó patente con el llenazo al que también contribuyeron los aficionados del Obradoiro.