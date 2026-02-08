La foto del encuentro
Las aficiones llenaron el Pabellón Ángel Nieto
Nos estamos acostumbrando a que el CB Zamora sea capaz de conseguir algo que desde hace mucho tiempo parecía imposible en una ciudad como Zamora: llenar el Ángel Nieto. El equipo ha conseguido que los zamoranos regresen al baloncesto y ayer quedó patente con el llenazo al que también contribuyeron los aficionados del Obradoiro.
