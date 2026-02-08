Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La foto del encuentro

Las aficiones llenaron el Pabellón Ángel Nieto

Las aficiones llenaron el Pabellón Ángel Nieto | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Nos estamos acostumbrando a que el CB Zamora sea capaz de conseguir algo que desde hace mucho tiempo parecía imposible en una ciudad como Zamora: llenar el Ángel Nieto. El equipo ha conseguido que los zamoranos regresen al baloncesto y ayer quedó patente con el llenazo al que también contribuyeron los aficionados del Obradoiro.

