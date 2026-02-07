El Villaralbo crece sobre el barro a costa del Mansillés

El CD Villaralbo sumó una trabajada victoria contra el Mansillés que le permite seguir creciendo como equipo de Tercera RFEF y mantenerse en la zona tranquila de la clasificación. El partido de ayer estuvo condicionado por el estado del terreno de juego, muy embarrado, al que el Villaralbo supo adaptarse mejor y logró resistir las numerosas ocasiones de que dispuso su rival para sumar tres valiosos puntos.

Ambos equipos fueron conscientes desde los primeros instantes del encuentro que el estado del terreno de juego, muy embarrado, les obligaría a realizar juego directo en todas sus acciones y el partido se planteó como un encuentro de ida y vuelta de un campo a otro a base de balones largos con un enorme desgaste físico.

El Mansillés se volcó sobre el área del Villaralbo donde se produjeron varios barullos que se saldaron sin consecuencias y en una recuperación del Villaralbo, Abel inició el contragolpe y le puso el balón a Deivid que se plantó ante el portero visitante y le batió por bajo para establecer el 1-0.

No tuvo capacidad de reacción el Mansillés que tan sólo volvió a crear peligro ya cerca del descanso con un disparo lejano de Jairo Blanco que atrapó bien Miguel.

El Mansillés realizó dos cambios en el descanso y comenzó a buscar el gol del empate que pudo lograr Jairo Blanco pero no supo aprovechar un despiste colectivo de la defensa zamorana. Poco después fue Mario el que se internó en el área pero el portero Miguel estuvo muy atento para rechazar su disparo.

El equipo leonés había tomado la iniciativa y ya en el minuto 55, Pau lanzó un disparo muy ajustado al palo pero Miguel respondió con una brillante estirada en la que era la parada del partido.

Pudo llegar la sentencia del Villaralbo en una magnífica bolea de Mario Moreta que entró por la escuadra, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Afortunadamente continuó el recital de Miguel, de nuevo ante un disparo del leonés Pau y el marcador no se movía.

Las fuerzas se iban acabando y el partido se endureció bastante con el terreno de juego cada vez más pesado. Pero el acoso visitante seguía y el Mansillés no encontraba puerta en un balón que tampoco aprovechó y que pudo ser el empate. El acoso visitante se hizo agobiantes y hasta en dos ocasiones tuvo que sacar el balón de la línea de gol el defensa Lolo pero el 1-0 se mantenía firme pese a que los ataques del Atlético seguían sucediéndose.

Noticias relacionadas

La tensión del encuentro trajo la expulsión del leonés Lucas y el Villaralbo supo mantener la calma para sumar una victoria de gran importancia que le permite seguir creciendo como equipo de Tercera RFEF.