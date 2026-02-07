Segunda división
El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta
Los efectos del temporal han provocado también la cancelación del Sevilla FC-Girona FC, previsto para este sábado a las 18:30
Carlos Doncel
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00.
"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil este partido", recoge la instrucción del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.
Y no es el único encuentro de fútbol profesional cancelado: el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30, también ha quedado suspendido. Así, está por ver cuándo se puede disputar en el Ramón Sánchez Pizjuán este partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- Limpiar las persianas sin desmontarlas: el método sencillo que evita polvo y manchas
- La CHD activa avisos rojo y naranja en varios ríos de la comarca de Benavente por crecidas significativas
- El piso en la Ronda de la Feria amueblado y luminoso que puede ser tu próximo hogar