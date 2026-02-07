El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta

La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00.

"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil este partido", recoge la instrucción del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Y no es el único encuentro de fútbol profesional cancelado: el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30, también ha quedado suspendido. Así, está por ver cuándo se puede disputar en el Ramón Sánchez Pizjuán este partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.