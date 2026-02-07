Polideportivo
Sofía Val, nueva "Embajadora Iberdrola"
La patinadora se une al programa creado para dar mayor difusión a las deportistas
C. J. T.
Coincidiendo con el inicio de los Juegos Olímpicos (JJOO) de invierno que se celebran en Milán y Cortina d’Ampezzo, la patinadora artística Sofía Val se incorpora al programa "Embajadoras Iberdrola", compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que Iberdrola busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.
La patinadora madrileña cuenta en su haber, de apenas 21 años, con tres platas en los Campeonatos de España 2024, 2025 y 2026 y con varios oros en diversos campeonatos internacionales. "Para mí es un verdadero honor y una enorme alegría convertirme en embajadora de Iberdrola. Comparto los valores de esfuerzo y compromiso que la compañía representa y estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto, que reúne a tantas grandes deportistas", señaló Val.
