El Noname sigue de dulce y supera al Sariegos de Bernesga (2-0)

Suma y sigue para el Noname que parece haber dado con la tecla. El equipo se impuso en su encuentro ante el Sariegos de Bernesga y dio un paso más hacia sus objetivos. Con el anexo del Ruta como escenario, los de Romasanta vivieron una primera mitad igualada en la que apenas se vieron ocasiones de gol. Tras el descanso, el equipo dio un paso al frente y a los cuatro minutos una acción entre Sergio García y Samate supuso el 1-0. El equipo siguió apretando y en una aproximación de Sergio, un rival se anotó en propia y puso el definitivo 2-0.