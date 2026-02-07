Regional de Aficionados
El Moraleja CF sale ganador de un bronco derbi ante el Zamora B
Los rojiblancos jugaron desde el minuto 39 en inferioridad (3-2)
A. O.
El Moraleja CF se impuso un intenso y bronco derbi provincial ante el Zamora B. Los equipos vivieron una primera parte igualada que se animó en la recta final cuando locales se adelantaron en el 36’ y tres minutos después los rojiblancos se quedan con una menos tras la expulsión de Diop. Tras el descanso el derbi subió de revoluciones. A los tres minutos el Zamora empataba, pero los moralejanos ponían de nuevo ventaja al minuto siguiente. El nivel iba subiendo con el paso de los minutos, pero los anfitriones acertaron al poner el tercero por mediación de Ethan. Apretaron los de Kike Ramos y acortaron distancias, pero el 3-2 sería definitivo. Tres puntos para el Moraleja, que sigue colista, y arsenal de tarjetas para ambos planteles.
Moraleja CF: Fernando, Iván (Sergio, min. 31), Javier, Joao (Alex, min. 71), Ethan (Luis Manuel, min. 71), Alejandro, David, Adrián (Daniel, min. 81), Sergio (Sultán, min. 8), Asier y Sergio Vega.
Zamora CF B: Hugo, Gorka (Miguel Ángel, min. 88), Iván Donald, Alejandro, Sy, Diop, Palmero, Samuel (Hugo Hernández, min. 46), Jorge (Víctor, min. 64), Hugo Guzón y Rodney.
Árbitro: Paniagua de Jesús. Amarillas para los locales Joao, Luis Manuel, Alex, Alberto, Sergio Hernández, Sergio Felipe y Sergio Vega. Fue expulsado el delegado de campo. Por parte rojiblanca fueron amonestados Sy, Hugo Gallego, Rodney, Sy y Víctor Galán, que vio la segunda con el partido terminado. También vio la roja directa Diop, expulsado en el 39’.
Goles: 1-0 min. 36 Joao Filipe; 1-1 min. 48 David Palmero; 2-1 min. 49 Asier; 3-1 min. 66 Ethan; 3-2 min. 81 Hugo Guzón.
Incidencias: Partido disputado en el Municipal José Ramos de Moraleja del Vino.
