El Moraleja CF sale ganador de un bronco derbi ante el Zamora B

Moraleja CF: Fernando, Iván (Sergio, min. 31), Javier, Joao (Alex, min. 71), Ethan (Luis Manuel, min. 71), Alejandro, David, Adrián (Daniel, min. 81), Sergio (Sultán, min. 8), Asier y Sergio Vega.

Zamora CF B: Hugo, Gorka (Miguel Ángel, min. 88), Iván Donald, Alejandro, Sy, Diop, Palmero, Samuel (Hugo Hernández, min. 46), Jorge (Víctor, min. 64), Hugo Guzón y Rodney.

Árbitro: Paniagua de Jesús. Amarillas para los locales Joao, Luis Manuel, Alex, Alberto, Sergio Hernández, Sergio Felipe y Sergio Vega. Fue expulsado el delegado de campo. Por parte rojiblanca fueron amonestados Sy, Hugo Gallego, Rodney, Sy y Víctor Galán, que vio la segunda con el partido terminado. También vio la roja directa Diop, expulsado en el 39’.

Goles: 1-0 min. 36 Joao Filipe; 1-1 min. 48 David Palmero; 2-1 min. 49 Asier; 3-1 min. 66 Ethan; 3-2 min. 81 Hugo Guzón.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal José Ramos de Moraleja del Vino.