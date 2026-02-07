Regional de Aficionados
Derbi provincial en la Regional de Aficionados: Moraleja y Zamora B se ven las caras
Un Zamora B en crisis visita esta tarde a un necesitado Moraleja
El Noname peleará por alargar su buen momento mientras que el CD Benavente se mide mañana con un rival de la zona baja
Nuevo derbi provincial en la Regional de Aficionados. En este caso, el escenario será el José Ramos donde un más que necesitado Moraleja CF (colista con 8 puntos en su casillero) recibirá a partir de las 16.30 horas a un Zamora CF B que tampoco atraviesa su mejor momento y quiere volver a sumar de tres. El encuentro estará muy condicionado por el estado del terreno de juego moralejano, y se espera, como es habitual en estos casos, un encuentro intenso entre dos planteles que se tienen muy estudiados.
También hoy, el Noname quiere seguir progresando y tras dos victorias y un empate busca otro +3 ante un Sariegos de Bernesga en racha (16.00 horas en el anexo del Ruta). Ya mañana domingo será el turno del CD Benavente. Los de Santi Redondo no quieren sorpresas en su visita a un rival de la zona baja como es el Helmántico de Salamanca (16.30 horas).
